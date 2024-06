Zentrale Landesbibliothek in der Friedrichstraße Die Politik allein schafft es nicht – jetzt ist die Berliner Gesellschaft gefragt!

Zum Thema „Zentrale Landesbibliothek in das bisherige Lafayette in der Friedrichstraße“ spielt sich etwas Seltsames ab: In für Berlin ungewöhnlicher Einhelligkeit wird der Plan bis zum heutigen Tage als die Lösung begrüßt. Und zugleich droht schleichend die anfangs nur von Neunmalklugen geäußerte Überzeugung ebenfalls zur Einhelligkeit zu wachsen, dass das Ganze nichts werden könne. Angesichts der großen Haushaltslücken und immenser neuer Finanzierungsbedarfe ist das nicht einfach vom Tisch zu wischen. Zugespitzt: Wer darauf vertraut, auf „normalem Wege“ die Zentralbibliothek in die Friedrichstraße zu bekommen, ist mindestens leichtsinnig.