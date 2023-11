Zum Auftakt des Monologfestivals im TD Berlin Den Dissenz aushalten

Für den schönen englischen Begriff „common sense“ gibt es keine exakte Entsprechung im Deutschen. Hinein spielt, was bei uns landläufig als „gesunder Menschenverstand“ bezeichnet wird, aber da beginnen schon die Probleme. Wer bestimmt, was gesund ist, was krank? Natürlich vermittelt sich trotzdem, was gemeint ist: eine aus Vernunft abgeleitete Überzeugung, auf die alle sich einigen können.