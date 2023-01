Zum Tod von Fred White Er entfachte den Groove

Einer der größten Hits der Band Earth, Wind & Fire trägt einen programmatischen Titel: „Let’s Groove“. Er beginnt mit einer per Vocoder verzerrten Roboterstimme, die im Befehlston schnarrt: „We can boogie down, down oh-oh down“.

Dann heult eine Sirene los und Bass, Schlagzeug, E-Gitarren und Bläser entfachen einen Groove, bei dem es schwer fällt, ruhig sitzenbleiben. „Move yourself and glide like a 747“, fordert Sänger Maurice White in strahlendem Falsett. Beweg dich und schweb wie eine Boing 747. Wer „Let’s Groove“ hört, dem bleibt tatsächlich kaum etwas anderes übrig als zu tanzen. Oder wenigstens mitzuwippen.

Der 2016 verstorbene Maurice White hatte die Funk-Band 1969 in Chicago gegründet. Er war der Frontmann und Songschreiber, der auch sang und trommelte. Aber als Hauptdrummer, der Disco-Klassiker wie „September“ oder „Boogie Wonderland“ einspielte, fungierte sein 14 Jahre jüngerer Halbbruder Fred White.

Den kommerziellen Durchbruch schafften Earth, Wind & Fire 1976 mit ihrem sechsten Studioalbum „That’s the Way of the World“. Es war der Soundtrack zu einer Filmparodie über die Musikindustrie, bei der sich die Band quasi selbst spielte und Harvey Keitel als Plattenmogul auftrat. Der Film floppte zwar, aber die ausgekoppelte Single „Shining Star“ ereoberte den ersten Platz der Billboard-Charts.

1979 waren Earth, Wind & Fire die erste afroamerikanische Band, die ein ausverkauftes Konzert im New Yorker Madison Square Garden gab. Es folgten sechs Grammys und 2009 eine Einladung ins Weiße Haus von Präsident Barack Obama. Neben seiner Arbeit für die Gruppe war Fred White ein gefragter Studiomusiker. Er trommelte unter anderem auch für Donny Hathaway, Linda Ronstadt und Little Feat.

Am 1. Januar 2023 ist Frederick Eugene Adams - so sein Geburtsname - gestorben. Er wurde 67 Jahre alt. „Unsere Familie trauert um ein fantastisches und talentiertes Mitglied“, schrieb sein vier Jahre älterer Bruder, der Earth, Wind & Fire-Bassist Verdine White bei Instagram

