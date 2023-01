Zum Tod von Gina Lollobrigida Die Kunst, das Schwere ganz leicht aussehen zu lassen

Zu ihren wirkungsvollsten Auftritten zählt der Tanz, mit dem sie als Esmeralda in der Verfilmung des „Glöckners von Notre Dame“ das Herz des unglücklichen Quasimodo erobert. Ihr enganliegendes Kleid ist blutrot, Gina Lollabrigida tanzt barfuß zur Melodie einer Mandoline und lässt ihre Armreifen dazu rasseln, als wären es Kastagnetten.

Man würde sich nicht wundern, wenn am Ende nicht nur das vor der Pariser Kathedrale versammelte Volk jubeln, sondern auch die Heiligen aus dem Portalgewände herabsteigen würden, um sich ihr zu Füßen zu werfen. Zumindest die männlichen Heiligen.

Mit der märchenhaften Adaption des Mittelalterromans, in der sie an der Seite von Anthony Quinn auftrat, schaffte die Lollabrigida, 1956 den internationalen Durchbruch. Damals war wahrscheinlich die halbe westliche Welt in sie verliebt. In ihrer italienischen Heimat, wo sie mit Sophia Loren und später Claudia Cardinale konkurrierte, wurde sie bereits als „Gina nazionale“ gefeiert.

Mit dem Image der erotischen Ikone wusste sie ironisch zu spielen, etwa in Carol Reeds Zirkusdrama „Trapez“ (ebenfalls 1956), ihrem ersten Hollywoodfilm, in dem sie als Trampolinspringerin buchstäblich zwischen den um sie buhlenden Hochseilstars Burt Lancaster und Tony Curtis hin- und hergeworfen wird.

Spektakulär ist ihr paillettenbesetztes Trikot, noch spektakulärer sind ihre artistischen Sprünge, die Salti und Flic Flacs in der Zirkuskuppel. Vor den Dreharbeiten hatten Lollabrigida und Lancaster ein ehrgeitiges Training absolviert, um auf den Einsatz von Stunt-Doubles weitgehend verzichten zu können. Das Schwere leicht aussehen zu lassen, war eine Kunst, die sie beherrschte.

Ich wusste von Anfang an, dass Rock Hudson schwul war, als er sich nicht in mich verliebte. Gina Lollabrigida

Gina Lollabrigida, die 1927 in dem Städtchen Subiaco zur Welt kam, hatte schon als Kind Privatunterricht im Tanzen, Singen und Zeichnen bekommen. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, als die Möbelfabrik ihres Vaters bei einem Bombenangriff zerstört worden war, zieht sie mit der Familie nach Rom, wo sie ein Studium der Malerei und Bildhauerei beginnt, bald aber als Model in Fotoromanen auf sich aufmerksam macht.

Filmproduzent Mario Costa entdeckt sie angeblich auf der Straße und verschafft ihr erste Rollen in Cinecitta. Der Mantel- und Degen-Film „Fanfan, der Husar“ (1952) mit Gérard Philipe in der Titelrolle wird zum frühen Triumph, oft tritt sie mit Vittorio De Sica, der als Regisseur zu den Größen des Neorealismus gehört, in Komödien auf.

Mehr als 60 Filme hat „La Lollo“, wie ihre Fans sie nannten, gedreht. Anfang der siebziger Jahre zog sie sich für eine Zeit aus der Branche zurück, wechselte auf die andere Seite der Kamera und fotografierte Prominente wie Pele, Paul Newman oder Dali. Sie war mit den Rollen, die ihr angeboten wurden, unzufrieden, vor allem mit solchen, für die sie sich ausziehen sollte. Für ihren Bildband „Lamia Italia“ schrieb der Romancier Alberto Moravia ein Vorwort.

Schlagzeilen machte die resolute Lollabrigida weiter, etwa als sie 1986 als Jurypräsidentin der Berlinale gegen die Auszeichnung von Reinhard Hauffs Terrordramas „Stammheim“ mit dem Goldenen Bären protestierte. Bei der Verleihung verkündete sie, gegen die diplomatischen Gepflogenheiten einer solchen Feier: „I was against this film.“

Vor zwei Jahren wehrte sie sich in einem tränenreichen Fernsehinterview dagegen, von ihrer Familie entmündigt worden zu sein, weil sie einem Assistenten Geschenke gemacht hatte: „Das Leben gehört mir, und ich entscheide, was ich damit mache.“

Nun ist Gina Lollabrigida, eine der letzten großen Diven des europäischen Kinos, in Rom gestorben. Sie wurde 95 Jahre alt.

