Zum Tod von Gordon Lightfoot Balladen für die Ewigkeit

Der Song, mit dem der kanadische Sänger Gordon Lightfoot den Durchbruch beim deutschen Publikum schaffte, handelt vom Scheitern. „If You Could Read My Mind“ ist ein Abgesang auf seine erste Ehe, begleitet von einer Akustikgitarre und später von Streichern getragen. Die Kernzeilen lauten: „I don‘t know where we went wrong / But the feeling‘s gone and I just can‘t get it back.“

Schwer zu sagen, wann es begann, aber irgendwann kam uns die Liebe abhanden. Bekannt wurde der Song in Deutschland zunächst in einer Instrumentalversion der Spotnicks. Daliah Lavi nannte ihre deutsche Fassung „Wär‘ ich ein Buch“.

Als „If You Could Read My Mind“ 1970 auf Lightfoots viertem Studioalbum „Sit Down Young Stranger“ herauskam, war er bereits ein erfolgreicher Songwriter. 1938 in der Provinz Ontario geboren, hatte Lightfoot seine Karriere in der Folkszene von Toronto begonnen. Nachdem er zwei Jahre lang Jazz-Komposition in Los Angeles studiert hatte, kehrte er aus Heimweh nach Kanada zurück.

1965 unterschrieb Lightfoot einen Vertrag beim Plattenlabel United Artists, und schon sein ein Jahr danach erschienenes Debütalbum enthielt spätere Klassiker wie „For Lovin‘ Me“ oder „Steel Rail Blues“. Elvis coverte sein „Early Mornin‘ Rain“, Marty Robbins hievte „Ribbon of Darkness“ an die Spitze der US-Country-Charts. Und Bob Dylan geizte nicht mit Lob: „Mir fällt kein Lied von Lightfoot ein, das ich nicht mag. Jedes Mal, wenn ich eines höre, würde ich mir wünschen, es würde ewig dauern.“

Seine Moritat „The Wreck of the Edmund Fitzgerald“ schrieb der Sänger, nachdem er im „Newsweek“-Magazin einen Artikel über den Untergang eines Frachters im Lake Superior gelesen hatte, bei dem alle 29 Besatzungsmitglieder ertrunken waren.

Am Montagabend ist Gordon Lightfoot im Alter von 84 Jahren in einem Krankenhaus in Toronto gestorben. Lightfoot habe „den Geist unseres Landes mit seiner Musik eingefangen“, konstatierte Kanadas Premierminister Justin Trudeau auf Twitter.