Kurz vor Landtagswahl in Bayern CSU rutscht laut Umfrage auf 38 Prozent ab

Knapp drei Monate vor der Landtagswahl in Bayern verliert die CSU einer Umfrage zufolge weiter an Zustimmung. Laut der repräsentativen Umfrage des Instituts Civey im Auftrag der „Augsburger Allgemeinen“ büßt die Partei von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Vergleich zum Vormonat zwei Prozentpunkte ein und kommt in der Sonntagsfrage auf 38 Prozent. Im Mai lag sie noch bei 43 Prozent.

Der Koalitionspartner der CSU, die Freien Wähler, verbessert sich um einen Punkt auf zwölf Prozent. Die Grünen behaupten laut der Umfrage ihren Platz als zweitstärkste Kraft im bayerischen Landtag und legten um einen Punkt auf 17 Prozent zu.

Auch die SPD kann sich von elf auf zwölf Prozent verbessern. Die AfD legt um einen Punkt auf elf Prozent zu. Die FDP verschlechtert sich von vier auf drei Prozent und würde den Einzug in den Landtag damit verpassen. Die Linke käme unverändert auf zwei Prozent.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey befragte vom 30. Juni bis zum 14. Juli gut 5500 Bürgerinnen und Bürger in Bayern online. Die statistische Fehlerquote gibt Civey mit 2,5 Prozent an. (AFP)