Mann stürzt 400 Meter in die Tiefe Bergsteiger auf Zugspitze tödlich verunglückt

Ein Bergsteiger ist nahe dem Gipfel der Zugspitze ums Leben gekommen. Nach Aussage einer Zeugin sei der Mann am Freitag von Schneemassen erfasst worden und rund 400 Meter in die Tiefe gestürzt, wie die Polizei in Rosenheim am Samstag mitteilte.

Der Notarzt habe nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen können. Der Mann war den Angaben zufolge alleine auf dem Höllental-Klettersteig unterwegs.

Elf weitere Bergsteiger, die sich nahe der Unfallstelle aufhielten, mussten von Polizei und Rettungskräften per Hubschrauber in Sicherheit gebracht werden. (AFP)