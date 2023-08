100 Jahre nach Nazi-Festspielen Die deutsche Olympia-Bewerbung wäre ein großer Fehler

Das Bewerben von Olympia-Bewerbungen hat sich in Deutschland und insbesondere in Berlin fast schon zum Polit-Sport entwickelt. In regelmäßigen Abständen wird die Debatte auf den Platz gebracht. Dabei bleibt der Tenor praktischerweise olympisch: Dabei sein ist alles. Egal wie und egal unter welchen Umständen.

Als neueste Mitspieler erweisen sich dieser Tage hochrangige Berlin-Politiker, die sich nach sieben gescheiterten Versuchen für eine erneute Bewerbung Deutschlands aussprechen. Anvisiert wird der nächste freie Slot 2036, argumentiert wird mit einer extra Portion Pathos.

Sie sehe eine Bewerbung um die Olympischen Sommerspiele „als Chance, Berlin als weltoffene, internationale und inklusive Metropole zu präsentieren, in der Rassismus, Diskriminierung, jede Form von Extremismus, Menschenfeindlichkeit gegenüber Gruppen und Hasskriminalität konsequent bekämpft werden“, erklärte etwa Berlins Innensenatorin Iris Spranger. Die Koalition habe mehrfach bekräftigt, dass Berlin als ein Austragungsort im Rahmen einer nationalen Bewerbung zur Verfügung stehe.

Ann-Kathrin Hipp ist Verantwortliche Redakteurin für den „Tagesspiegel Checkpoint“ und hat für den Tagesspiegel u.a. die Paralympischen Spiele in Pyeongchang begleitet.

Man kann das gut finden. Der Gedanke, Menschen aus aller Welt zu einem friedlichen und gemeinsamen Fest zusammenzubringen, ist ein schöner. Und blendet man das korrupte, geld- und machtgierige Internationale Olympische Komitee aus, lässt sich durchaus anerkennen, dass diese Veranstaltung allen Debatten zum Trotz einen besonderen Charme mit sich bringt. Dank der Sportlerinnen und Sportler. Dank der Freiwilligen. Dank der Fans.

Die olympischen und paralympischen Spiele bestechen durch viel Trubel und noch mehr Euphorie. Da wird mitgefiebert und mitgefeiert! Und im besten Fall bringt die Party dem Austragungsort nicht nur gut gelaunte Menschen, sondern auch die ein oder andere infrastrukturelle Maßnahme und vor allem: ein positives Image.

Pannen-Flughafen und verpatzte Wahlen adé! Olympia könnte endlich wieder gute Schlagzeilen aus der deutschen Hauptstadt in die Welt bringen. Das alles sind sicherlich Punkte, die für eine Bewerbung sprechen.

Zwei wesentliche andere allerdings sprechen dagegen. Zum einen wirkt es mit Blick auf Berlin absurd, wenn sich die Politik im Dauertakt für Giga-Veranstaltungen im nächsten Jahrzehnt einsetzt, während sie bereits an der Grundversorgung der Berlinerinnen und Berliner scheitert. Die To-Do-Liste des Senats (Bürgeramtstermine, bezahlbarer Wohnraum, nicht-einstürzende Schulbauten) jedenfalls ist auch ohne ein weiteres Großprojekt lang. Jegliche Ressourcen, die Berlin nicht hat, werden gebraucht.

Zum anderen scheint die Austragung der Spiele im Jahr 2036 auf deutschem Boden grotesk. So schön man sich die Idee auch reden mag: Olympia 100 Jahre nach Hitlers Nazi-Spielen für eine deutsche Wiedergutmachungskampagne zu nutzen, ist so vermessen wie falsch.

Es ist bigott, auf großer Weltbühne ein neues weltoffenes Deutschland präsentieren zu wollen, während die AfD ihr Umfragehoch erreicht. Ann-Kathrin Hipp

Nur ein paar Fragen: Wie in aller Welt sollen die Feierlichkeiten, so gut gemeint und durchdacht sie auch sein mögen, dieser historischen Relevanz gerecht werden? Hat das IOC nicht bereits bei Berlins gescheiterter Wiedervereinigungsbewerbung 1993 gezeigt, dass es sich wenig für historische Befindlichkeiten interessiert? Wie kann man da überhaupt „feiern“?

Wird an das Olympische Attentat von 1972 gedacht, bei dem elf israelische Sportler und ein Polizist getötet wurden? Wie will man damit umgehen? Wie will man verhindern, dass die Spiele nicht für Hass und Hetze instrumentalisiert werden? Dass es erneute Gewalt gibt? Und zuletzt: Wer wird im Jahr 2036 als Kanzler oder Kanzlerin auf der Tribüne sitzen, auf der einst Adolf Hitler saß, und die Spiele eröffnen? Wird es ein Verfechter der Demokratie sein?

Wer argumentiert, dass 2036 genau das richtige Jahr sei, um den Wandel dieses Landes aufzuzeigen, sollte sich selbstkritisch umgucken. Es ist bigott, auf großer Weltbühne ein neues weltoffenes Deutschland präsentieren zu wollen, während gleichzeitig die AfD ihr Umfragehoch erreicht.

Während Rechtsextremismus laut Innenministerin Faeser unverändert die größte extremistische Gefahr für die Demokratie bleibt. Und während es im Alltag immer wieder antisemitische, rassistische und queerfeindliche Übergriffe gibt, auch in Berlin.

Deutschland wird in den kommenden Jahren alles daran setzen müssen, um Werte wie Weltoffenheit und Toleranz im eigenen Land hochzuhalten. Für die Politik kann es nur ratsam sein, den Blick dieser Tage nach innen zu richten, statt Energie darauf zu verschwenden, sich extern zu präsentieren – und ein Bild zeichnen zu wollen, das zwar wünschenswert ist, tatsächlich aber nur einen Ausschnitt unserer Realität zeigt.