Alternde Gesellschaft und leere Rentenkassen Das Rententhema wird zum Tabu

Wenn es um die Zukunft des deutschen Rentensystems geht, gibt es wohl kaum einen Slogan, der so häufig aufgegriffen wird wie der des damaligen Arbeits- und Sozialministers Norbert Blüm aus dem Bundestagswahlkampf 1986: „Denn eins ist sicher: Die Rente."

Der Autor Christoph Ploß ist (37) ist Hamburger Bundestagsabgeordneter und Landesvorsitzender der Hamburger CDU. Der Gastbeitrag ist ein für den Tagesspiegel leicht überarbeiteter Auszug aus dem neuen Buch von Christoph Ploß: Aufbruch Deutschland. Eine Agenda bürgerlicher Vernunft, Deutscher Wirtschaftsbuch Verlag 2022, 19,85 Euro.

Klar: Alle Menschen in Deutschland wünschen sich eine gute Altersvorsorge. Seit vielen Jahren neigt die Politik daher dazu, die Rente mit immer mehr Steuergeldern aus dem Bundeshaushalt auf einem stabilen Niveau zu halten und sogar neue rentenpolitische Leistungen zu beschließen.

Dabei wird nur ein entscheidender Punkt ausgeblendet: In der Theorie des Generationenvertrags, der unserem Rentensystem zugrunde liegt, zahlen die im Berufsleben stehenden Arbeitnehmer gemeinsam mit den Arbeitgebern in die Rentenkasse ein, um so die Rente der Älteren zu finanzieren und später ihre eigene Rente von den nachfolgenden Generationen zu bekommen – ein Umlageverfahren also.

Schon ein Drittel der Rentenzahlungen kommen aus Steuergeldern

Doch in der Praxis finanziert sich das Rentensystem vor allem infolge des demografischen Wandels schon lange nicht mehr selbst. Immer weniger junge, im Erwerbsleben stehende Menschen sehen sich immer mehr älteren Menschen im Ruhestand gegenüber. Knapp ein Drittel der Einnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung kommen inzwischen aus dem Steueraufkommen. Seit dem Jahr 2020 sind das jährlich über 100 Milliarden (!) Euro – Tendenz steigend.

Mittelfristig hat jeder Arbeitnehmer seinen „eigenen“ Rentner, für den er zahlen muss. Christoph Ploß

1960 kamen etwa sechs Beitragszahler für einen Rentner auf. Heute müssen zwei Beitragszahler einen Rentner finanzieren. Wenn die Entwicklung so weitergeht, hat jeder Arbeitnehmer mittelfristig seinen „eigenen“ Rentner, für den er zahlen muss. Das kann auf Dauer nicht funktionieren.

Wer nicht nur kurzfristig ans Heute denkt und sich auch zukünftigen Generationen verpflichtet fühlt, muss daher über folgende Fragen nachdenken: Wie sollten unser Sozialstaat und unsere sozialen Sicherungssysteme ausgestaltet werden, damit sie generationenübergreifend finanziert werden können? Welche Antworten brauchen wir vor dem Hintergrund des demografischen Wandels?

Man muss kein Mathematiker sein, um zu sehen, dass das nicht geht

Lange Zeit war es politischer Konsens, solche Fragen nicht auszuklammern, sondern sogar parteiübergreifend zu lösen. Ein Beispiel: Noch 2005 stimmten in der ersten Merkel-Regierung nahezu alle politischen Kräfte darin überein, dass angesichts der demografischen Entwicklung Reformen erforderlich sind.

Der frühere SPD-Vorsitzende und Arbeitsminister Franz Müntefering brachte diesen Konsens bereits vor über fünfzehn Jahren mit folgenden Worten treffend auf den Punkt: „Weniger Kinder, später in den Beruf, früher raus, länger leben, länger Rente zahlen: Wenn man das alles nebeneinander legt, muss man gar kein Mathematiker sein, da reicht Volksschule Sauerland um zu wissen: Das kann nicht gehen.“ Doch solche mathematischen Selbstverständlichkeiten finden immer weniger Beachtung, wie man auch an den Debatten über das Pflegesystem sehen kann.

Je mehr Steuergelder in die Rentenkasse, in die gesetzliche Pflegeversicherung oder in zusätzliche Leistungen fließen, desto weniger Geld bleibt für Bildung, Forschung, Digitalisierung, Verteidigungsausgaben oder die Infrastruktur unseres Landes.

Allein die zusätzlichen rentenpolitischen Leistungen der vergangenen Jahre wie die Rente mit 63 kosten nach Berechnungen der Stiftung Marktwirtschaft in etwa so viel, wie der Bund für Verkehrsinvestitionen, also unter anderem für Straßen, Brücken und Schienen, ausgibt.

Gewiss, jeder, der hart arbeitet, soll im Alter gut leben können. Aber leider gehen mittlerweile auch etliche Steuer-Milliarden an Personen, die keine zusätzlichen Sozialleistungen benötigen. Ein funktionierendes, solide finanziertes Rentensystem ist daher unmittelbar mit der Zukunftsfähigkeit unseres Landes verknüpft. Immer mehr Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung zu stellen und unreflektiert neue Sozialleistungen zu beschließen, darf in einem generationengerechten und zukunftsorientierten Land keine Option sein.

Umso wichtiger wird es mit Blick auf die Kinder und Jugendlichen in unserem Land sein, sich für rentenpolitische Reformen und einen zielgenauen Sozialstaat einzusetzen. Dazu gehört der Mut, die Lebensarbeitszeit an die durchschnittliche Lebenserwartung zu koppeln. Andere europäische Länder wie Norwegen, Estland, Dänemark, Finnland, die Niederlande, Portugal und die Slowakei gehen diesen Weg schon seit Längerem.

Auch mir geht es darum, dass Altersarmut zielgerecht bekämpft wird. Christoph Ploß

Um Missverständnissen vorzubeugen: Auch mir geht es darum, dass die Leistung von Menschen, die Jahrzehnte hart gearbeitet haben, anerkannt und finanziell honoriert wird. Auch mir geht es darum, dass zielgenau Altersarmut bekämpft wird. Aber mir geht es eben auch darum, dass unser Sozialstaat stark ist und dauerhaften Bestand hat. Dazu muss er finanziert werden und Schwerpunkte setzen.

Wichtig dazu sind individuelle Rentenzuschnitte: Ein Möbelpacker, der täglich anstrengende körperliche Arbeit leistet und mit 18 Jahren anfängt zu arbeiten, soll eher in Rente gehen können als eine Ärztin, die erst mit Ende 20 in den Beruf einsteigt. Ein Dachdecker soll mit 70 nicht mehr Wind und Wetter ausgesetzt sein. Akademiker oder Büroangestellte hingegen werden etwas länger arbeiten können – und müssen, wenn wir das Rentensystem langfristig sichern wollen.

Der große Hamburger Helmut Schmidt sprach in seinen letzten Lebensjahren immer wieder die „Überalterung“ der Gesellschaft und die damit einhergehenden Probleme an. Man könne nur mit einer schrittweisen Anhebung des Rentenalters vermeiden, dass die Rentenbeiträge immer stärker steigen oder die Renten gekürzt werden müssen. Wenn wir den Wohlfahrtsstaat aufrechterhalten wollten, dann müssten wir in Zukunft länger arbeiten, meinte der frühere Bundeskanzler.

Wer das heute so klar und deutlich ausspricht, würde von der aktuellen SPD-Führung wohl als „neoliberal“ oder gar „rechts“ diffamiert werden. Es wäre allerdings klüger, wenn sich die heutigen Sozialdemokraten und andere Politiker wieder mehr an Helmut Schmidt als an Saskia Esken orientieren würden.

Viel scheuen sich mit Blick auf die alternde Wählerschaft, rentenpolitische Herausforderungen anzupacken. Ich halte das für falsch, da es den allermeisten Großeltern und Eltern wichtig ist, wie es ihren Enkeln und Kindern in Zukunft ergeht. Wer Generationengerechtigkeit ernst nimmt, sollte vielmehr einen zielgenauen Sozialstaat unterstützen, der den Schwachen hilft und einen Schwerpunkt auf Investitionen in frühkindliche Bildung legt. „Früh investieren anstatt spät reparieren“ sollte unser Motto sein.

