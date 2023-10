Angriff auf Israel Was macht Deutschland in der Stunde der Not?

Raketen fliegen, Palästinenser überschreiten die Grenze. Israelische Soldaten sollen entführt worden sein. Die Sicherheitsdienste haben nicht gewarnt, Israel ist vollkommen überrascht. Und das wieder an einem hohen religiösen Feiertag – genau wie vor 50 Jahren, als der Jom-Kippur-Krieg begann.

Gerechnet wird mit „wochenlangen Kämpfen“. Wenn das reicht. Eskalation ist schon kein Wort mehr für die Entwicklung; Existenzkampf wäre passender.

Mehr als 2500 Raketen wurden bis Sonnabendmittag von Gaza aus abgeschossen, mehr als 5000 Raketen sind es inzwischen, verbreitet die Hamas. Ein Ende ist nicht in Sicht. Die Kämpfer, die Terroristen, gehen gnadenlos gegen Zivilisten vor, richten ein Blutbad auf Israels Straßen an. Palästinensische Medien zeigen furchtbare Bilder von wahllos hingerichteten Menschen.

Das hat es noch nie gegeben

Hamas-Terroristen, die aus Gaza mit Gleitschirmen kommen, um Orte in Israel anzugreifen, sich dort zu verschanzen – das hat es noch nie gegeben. Nicht so, und nicht so massiert. Israelische Bodentruppen rücken vor, heißt es. Aber sie haben Mühe, die Kontrolle auf ihrem Gebiet zurückzugewinnen.

Stephan-Andreas Casdorff ist Herausgeber des Tagesspiegels. Er wünscht sich von der Bundesregierung Solidarität in Taten.

Die Lage ist ernst, ernster denn je seit 50 Jahren. Israel ist von Vernichtung bedroht. Und die Israelis zeigen es der Welt. Denn geht es ums Überleben, werden politische Gräben überbrückt. Darum sind die großen Kundgebungen gegen die Regierung ausgesetzt. So autoritär diese auch angesehen wird, jetzt ist ungeschmälerte Autorität in der Wahrung der Sicherheit gefragt.

Zumal der Schrecken groß ist, die Verletzlichkeit seit 1973 nie derart deutlich war. Und es kann immer noch schlimmer werden. Die Hamas hat sich unlängst am Sitz der vom Iran unterstützten Hisbollah in Beirut mit der Führung der Terrorgruppen von Islamischer Dschihad und der Volksfront für die Befreiung Palästinas getroffen.

Künftig werde man zusammenarbeiten und den Kampf gegen Israel verstärken, hieß es danach – genau das tun die Gruppen jetzt. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie Israel an mehreren Fronten attackieren.

Was wird nun aus den Gesprächen zwischen Israel und Saudi-Arabien über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen? Wann wird sich der Iran als Drahtzieher zu erkennen geben, über die öffentliche Unterstützung für den gegenwärtigen Terror hinaus? Wie wird sich Ägypten verhalten? Israel, militärisch wie politisch umzingelt.

Bedrohlich ist zudem, dass die innenpolitische Krise das Land in den vergangenen Monaten in bisher ungekannter Weise geschwächt hat. Sich daraus zu befreien, erhöht den Druck auf Israel und seine Regierung noch einmal. Wer so in Bedrängnis ist wie die von Benjamin Netanjahu, wird umso härter reagieren. Wie sagt ein Militärexperte: Es werde eine israelische Reaktion geben, „die wir noch nie gesehen haben“.

Deutschland muss zeigen, was die Staatsräson wert ist

Auch um das zu beeinflussen, reichen Solidaritätsbekundungen vonseiten der USA, aber auch Deutschlands, nicht aus. Worte sind billig – doch nicht auf Dauer. Wer hätte gedacht, dass die Bundesregierung unter Olaf Scholz neben all den anderen großen Herausforderungen nun auch noch die bewältigen muss, zu klären, was das Wort von Israels Sicherheit als Staatsräson wert ist.

Anders als unter dem zögerlichen Willy Brandt 1973 ist es hoffentlich eine uneingeschränkte Hilfe, wenn die USA sie von deutschem Boden aus leisten wollen. Mindestens. Und hoffentlich hat Berlin eine Idee davon, was in der Not die Bundeswehr leisten könnte, um ihre erklärten Freunde in Israel zu unterstützen. Insofern die das wünschen.

Deutsche Soldaten unter internationalem Kommando zur Friedenssicherung in Israel – nach dem alten Grundsatz von Hans-Dietrich Genscher, dass alles, was schwimmt, geht, wäre vielleicht eine Marine-Komponente zur Absicherung der Küste möglich. Und Luftwaffeneinheiten, die in Ägypten stationiert werden, um die Lage aufzuklären.

Der Bundestag sollte sich rasch treffen, in jedem Fall. Kein Geld mehr für Gaza – darüber ist jetzt unbedingt zu reden. Tatenlos und womöglich wochenlang auf die Kämpfe zu schauen, verbietet sich. Das ist nun wirklich Staatsräson.