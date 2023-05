Wieder Biden gegen Trump? Warum zwei unbeliebte US-Kandidaten die größten Chancen haben

Jüngste Umfragen zeigen, dass 60 Prozent der Amerikaner lieber auf eine Kandidatur Donald Trumps zur Präsidentschaftswahl 2024 verzichten würden.

Ganze 70 Prozent sagen sogar, dass Amtsinhaber Joe Biden nicht mehr antreten sollte. Und weniger als die Hälfte glaubt, dass Biden derzeit gute Arbeit leistet.

Und obwohl Trump und Biden sich als bis dato jeweils älteste Präsidenten ablösten, bereitet sich Amerika auf eine Neuauflage der letzten Wahl vor.

Ian Bremmer ist Gründer und Präsident der Beratungsfirma Eurasia Group. Sein Buch „The Power of Crisis“ erschien kurz vor Beginn des Ukraine-Kriegs.

Bei den heutigen Republikanern bestimmen die Wähler, und nicht die Parteieliten, die Bedingungen der politischen Kriegsführung. Trotz seiner Legionen von Kritikern, Rivalen, Feinden und rechtlichen Problemen inspiriert Donald Trumps kämpferischer Populismus immer noch Millionen von Anhängern, und niemand sonst in der Partei kann ihm das Wasser reichen.

Floridas Gouverneur Ron DeSantis hat seine Kandidatur noch nicht erklärt, scheint aber der einzige Kandidat mit einer Chance zu sein, Trump zu schlagen. Aber DeSantis weiß, dass er die Nominierung seiner Partei nicht ohne die Unterstützung von Millionen Trump-Wählern gewinnen kann.

Der wiederum weiß von den Ambitionen des Gouverneurs und führt einen unerbittlichen Kampf gegen ihn, noch bevor DeSantis überhaupt im Rennen ist.

Trump steht vor ernsthaften juristischen Problemen, und es werden noch mehr. Doch die bestehenden und potenziellen Anklagen gegen ihn werden ihm erst einmal nicht zum Verhängnis.

Keine davon wird in den nächsten Monaten nennenswerte Fortschritte machen, und selbst eine Verurteilung würde ihn nicht daran hindern, für das Präsidentenamt zu kandidieren.

Die Rechtsstreite werden jedoch seinen Namen in den Schlagzeilen halten und anderen Republikanern die dringend benötigte Aufmerksamkeit entziehen.

Elitäre republikanische Abgeordnete und viele in der Spenderklasse geben dem mit politischem Ballast beladenen Trump die Schuld an der Niederlage gegen den uninspirierten Biden im Jahr 2020, und viele sagen, er habe die Republikaner die Chance gekostet, bei den Zwischenwahlen zum Kongress im letzten Jahr viel besser abzuschneiden.

Aber Trumps anhaltende Anziehungskraft für republikanische Wähler wird dafür sorgen, dass die Reichen und Mächtigen der Partei kaum eine andere Wahl haben werden, als sich ihm anzuschließen, wenn er das Rennen um die Nominierung gewinnen sollte.

Biden ist unbeliebt, aber ein geeigneter Trump-Gegner

Und warum lassen die Demokraten zu, dass Biden nochmal antritt? Fast die Hälfte der Befragten ist schließlich der Meinung, dass er zu alt für eine zweite Amtszeit ist. Aber noch deutlich mehr glauben, dass eine erneute Präsidentschaft Trumps viel verheerender wäre.

Sie sehen kaum eine andere Wahl, als am Mann festzuhalten, der Trump schon einmal besiegt hat. Die moderne amerikanische Geschichte zeigt, dass amtierende Präsidenten, die sich nicht um eine Wiederwahl bemühen (Truman 1952 und Johnson 1968) oder die sich starken Herausforderern aus den eigenen Reihen ausgesetzt sehen (Carter 1980 und George HW Bush 1992), ihre Macht an die andere Partei abgeben.

Amerikanische Wähler neigen dazu, amtierende Präsidenten wiederzuwählen. [...] Doch es wäre töricht zu glauben, dass Trump nicht gewinnen kann. Ian Bremmer

Bidens bisher einzige Herausforderung kommt von Rivalen, die keine Chance auf den Sieg haben. Er kann auch nicht zur Seite treten, um seiner Vizepräsidentin eine Kandidatur zu ermöglichen. Denn Amtsinhaberin Kamala Harris ist noch unbeliebter als Biden.

Biden hat den Vorteil des Amtsträgers

Es gibt wichtige Unterschiede zwischen der bevorstehenden und der vergangenen Wahl: Dieses Mal ist Biden Präsident, mit allen Vor- und Nachteilen die dieses Amt dem Kandidaten bietet.

Trump kann sich zwar noch mit seiner Bilanz als Präsident brüsten und sie verteidigen. Aber bis zur Auszählung der Stimmen im November nächsten Jahres wird Biden das Sagen haben. Das macht es für Trump noch schwieriger, ein ihm unliebsames Wahlergebnis zu kippen.

Außerdem findet die Wahl nicht inmitten der Pandemie statt. Damit ist ein Thema aus dem Rennen, das Trump 2020 schwer geschadet hat. Gleichzeitig nimmt dem alternden Biden auch jede Ausrede, sich im Wahlkampf zu schonen.

18 Monate sind es noch bis zur US-Wahl im November 2024.

Amerikanische Wähler neigen dazu, amtierende Präsidenten wiederzuwählen, und Biden wird wahrscheinlich eine Neuauflage des Rennens gegen den zermürbend kontroversen Trump gewinnen. Doch es wäre töricht zu glauben, dass Trump nicht gewinnen kann. Bidens Alter wird jede neue Frage nach seiner Gesundheit in ein grelles Licht rücken.

Zudem sind die Amerikaner mit dem derzeitigen Kurs ihres Landes nicht zufrieden. In einer kürzlich durchgeführten Umfrage äußerten sich 69 Prozent der Befragten negativ über die aktuelle und zukünftige Wirtschaftslage – der höchste Prozentsatz in der 17-jährigen Geschichte dieser Umfrage. Für solche Zahlen sind in der Regel die Präsidenten verantwortlich.

Bidens größte Hoffnung könnte tatsächlich ein anderer republikanischer Gegenkandidat als Trump sein. Sollte Trump aus irgendeinem Grund die republikanische Nominierung verlieren, könnte er nämlich einen politischen Rachefeldzug gegen seine eigene Partei führen.

Dafür müsste er als unabhängiger Kandidat antreten und in Schlüsselstaaten gerade so viele Stimmen gewinnen, dass die Wahl auf Biden fällt. Andererseits könnte diese Drohung den Republikanern helfen, dieses Schicksal zu vermeiden, indem sie an Trump festhalten.

Bis zu den Wahlen sind es noch 18 Monate, und bis dahin wird es sicherlich noch viele Wendungen geben. Der Zeitpunkt einer möglichen Rezession in den USA könnte hierbei entscheidend sein.

Aber eines ist sicher: Das nächste Rennen um das Weiße Haus wird ein besonders hässliches werden.