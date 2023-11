Bundeskanzler Scholz zum Haushaltsloch Potpourri der Plattitüden

Was muss geschehen, damit Olaf Scholz sich als der zeigt, der er sein soll: der Bundeskanzler? Von ihm eine Vision zu erwarten, wird endgültig zur Illusion. Aber auch seine Regierungserklärung zur Lage im Staat war keine. Er hätte sie sich sparen können.

Wenn es nicht unumgänglich geworden wäre, sich in den Bundestag zu stellen, sich zu zeigen. Flagge zu zeigen, vor allem vor den eigenen Leuten. Darum ging es wohl besonders, damit der Unwille am Ende nicht auch noch in der Regierungsfraktion grassiert.

Obwohl: Gestellt hat Scholz sich nicht. Nicht wirklich. Er war da, in Person, als leibhaftige Amtsautorität gewissermaßen. Und hat das gesagt, was er in den zurückliegenden Tagen seit dem verheerenden Verfassungsgerichtsurteil zu den Bundesfinanzen immer gesagt hat – und das erneut nicht einmal mitreißend.

Sicherheit ist jetzt bitter nötig

Dass keiner zurückbleiben und niemand den schwierigen Weg alleine gehen solle, Seit an Seit, untergehakt – ein Gassenhauer, ein Potpourri der Plattitüden. Ja, er verspricht Sicherheit, gerade im Sozialen. Das ist auch bitter nötig, angesichts der Verunsicherungen.

Nur wie? Da sagt er dann, dass die Menschen ihm vertrauen sollen. Das muss reichen, oder? Es reicht eben nicht, wenn doch die Menschen genauer wissen wollen, wofür dieser Kanzler die ihm geliehene Macht zu gebrauchen gedenkt.

Stephan-Andreas Casdorff ist Herausgeber des Tagesspiegels. Er findet: Der Kanzler ist nicht der Staat – er soll für ihn arbeiten.

Seine Art des Buchhalterischen kommt an ihre Grenzen. Dass er, wenn überhaupt, ungelenk kommuniziert, kommt noch hinzu. Schon gar in einer Lage, wie sie durch, jawohl, vorrangig ihn entstanden ist – das Milliardenloch im Haushalt, von dem keiner weiß, wie tief es noch wird.

Scholz, der Besserwisser – dieses von ihm jetzt landauf, landab gezeichnete Bild wird er so nicht mehr los. Aber wenn es ihn so erkennbar nicht stört, dann werden doch umgekehrt die Erwartungen, dass er es auch wirklich besser macht als alle anderen, umso höher.

Er muss jetzt wissen – und sagen –, wie seine Koalition das alles bewältigen soll. Alles, das steht für die Krisen von Ukraine bis Nahost, aber auch die krisenhaften Situationen im Land. Wo es um Modernisierung, Umsteuerung und Transformation im ganz großen Stil geht. In wirklich allen Bereichen – vom Klima, logisch – angefangen.

Scholz ist gerade unbeliebt wie nie

Was Scholz erreicht hat, ist, dass jetzt alle auf diese Regierung schauen, zumal auf deren Frontmann. Im Ranking der Spitzenpolitiker ist der gerade unbeliebt wie nie. Das strahlt aus. Rot-Grün-Gelb hat lange schon keine Mehrheit mehr.

Der Kanzler hatte zu seinem Amtsantritt ein neues Wirtschaftswunder versprochen. Jetzt, mit dem Verfall der Amtsautorität, kann die Republik ihr blaues Wunder erleben.

Und das im noch schlimmeren Sinne: Die AfD, die mit dem blauen Signet, steigt und steigt in der Wählergunst, ganz sicher auch aus Protest. In Ostdeutschland ist sie von den Zahlen her bald Volkspartei. Rechtsaußen marschiert, wenn die Krise regiert.

„In aller Ruhe beraten“ will der Bundeskanzler dennoch. Geht es doch um die „neue Realität“ nach dem Spruch aus Karlsruhe. Das kann man wohl sagen.

Nicht nur die Zahl der Krisen, mit der es eine Bundesregierung gleichzeitig zu tun hatte, war noch nie so hoch – auch noch nie wirkte eine Regierung nach vergleichsweise kurzer Zeit auf viele Wähler so abgewirtschaftet. Und wenn es eine Alternative gäbe, dann …

Diese Alternative gibt es nicht. Die AfD ist keine, darf keine sein. Das müssen alle gemeinsam verhindern. Die Union? Die dröhnt, gewinnt auch schon mal vor Gericht, überzeugt aber nicht. In Oppositionsführer Friedrich Merz sehen nur die wenigsten einen Kanzler. Sie bekäme auch keine Mehrheit zusammen, selbst nicht nach Neuwahlen, wenn die jetzt stattfänden.

Darin liegt, ganz paradox, die gegenwärtig größte Chance der Regierung. Es ist wie ein unverdientes Geschenk – das sie sich aber noch verdienen kann. Wenn sie sich, mit dem Kanzler an der Spitze, in Demut übt. Was bedeutet, sich den Krisen bis ins kleinste Konkrete zu stellen. Im Wissen, dass kein Kanzler je der Staat war – er muss nur zum besten für ihn handeln.