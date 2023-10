Das Grauen gestern und heute Warum ein Vergleich der Hamas-Taten mit dem Holocaust unangebracht ist – selbst für Israelis

Was israelische Rettungshelfer berichten, geht bis tief unter die Haut: „Es waren Morde mit einer Grausamkeit, von der wir immer wieder in Geschichten aus dem Holocaust gehört haben und von denen wir sagten, dass das nie wieder geschehen wird“, so der Sprecher. „Der Holocaust wird sich nicht wiederholen. Juden werden nicht mehr kaltblütig ermordet werden“, habe es geheißen.