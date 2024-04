Diakonie macht Front gegen Ultrarechte Der AfD ist nicht zu helfen

So geht’s auch: nicht mit nur versöhnlichen Tönen, sondern mit einer klaren Ansage. Diakonie-Präsident Rüdiger Schuch sieht keinen Platz für AfD-Wähler in den eigenen Reihen. Recht so. Damit sollte die Diakonie zum Vorbild werden.

Die Diakonie, das ist nicht irgendwer, sondern einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Im Sozialwerk der evangelischen Kirche, dem Zusammenschluss von 5000 Trägern mit 33.000 Einrichtungen, engagieren sich mehr als eine Million Menschen. Das sind 627.349 Hauptamtliche und 700.000 Freiwillige. Zehn Millionen Menschen erhalten durch sie Betreuung, Beratung, Pflege oder medizinische Versorgung.

Krankenhilfe, Altenhilfe, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, Kinder- und Jugendhilfe, Familienhilfe, Hilfe für Menschen in besonderen sozialen Situationen, schulische Weiterbildung, alles das ist verbunden mit dem christlichen Menschenbild. Wer dagegen verstößt – ob in Wort oder Tat –, gegen den wird vorgegangen.

Kurz: Wer nicht hören will, muss gehen. Erst gibt es Gespräche, und wenn die nichts helfen, dann kommen arbeitsrechtliche Konsequenzen.

Das ist nur konsequent. Menschenfeindlichkeit hat nicht bloß keinen Platz in einer auf Solidarität angelegten, sozialen und demokratischen Gesellschaft, sondern darf auch nicht belohnt, sprich: entlohnt werden.

Hier kommt sie wieder zum Tragen, die Mahnung des Bundespräsidenten, selbst engagierter evangelischer Christ. Frank-Walter Steinmeier sagt: Wer Rechtsextremen die Stimme gibt, muss wissen, was er und sie tut. Hinzuzufügen ist: Wer sich dann auch noch parteipolitisch bei ihnen engagiert, erst recht.

Das Bewusstsein dafür schafft, wer Klarheit schafft. Wie die Diakonie. Oder der Bundespräsident. Oder die katholischen Bischöfe, die völkischen Nationalismus und Christentum für unvereinbar erklärt haben. Und die AfD für unwählbar.

In der Abgrenzung vom Ultrarechten findet sich dann umso leichter die eigene Haltung. Und die Haltung muss sein, dass jeder, jeder Wähler und jedes Unternehmen, sich prüft, ob er oder es genug für die Erhaltung der offenen Gesellschaft tut. Sagt der Diakonie-Präsident.

Auch damit hat er recht. Da, wo das gesagt, getan, gelebt wird, verliert die AfD. Zum ersten Mal seit etwa einem Jahr steht die SPD in einer Umfrage vor ihr. Das lässt hoffen. Wertevorstellungen sind eben doch nicht relativ. Und klare Vorstellungen sind in jedem Fall ein Gewinn.