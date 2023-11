Grün, grün, grün sind alle meine Freunde : Fehlt den Anhängern der Ökopartei ein Draht zur Rest-Bevölkerung?

Deutlicher als AfD-Basis lebt die Wählerschaft der Öko-Partei in homogenen „Blasen“, also ohne Kontakt in andere Milieus. Wirkt deren Politik deshalb manchmal weltfremd?