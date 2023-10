Die SPD muss aufwachen Mehr Antifaschismus wagen

In diesen Tagen erinnere ich mich an Kurt Schumacher, der an einem 13. Oktober geboren wurde. An den Antifaschisten, den selbst jahrelange KZ-Haft nicht beugen konnte. An den Politiker, der wusste, dass der Kampf gegen Rechtsextremismus eine starke politische Kraft braucht. Diese Kraft zu sein, sah er seine SPD auch nach 1945 historisch und politisch verpflichtet.