Die Woche der Entscheidung Den Roten dämmert’s, was es heißt, wenn Berlin Schwarz sieht

Wieder einmal eine Woche der Entscheidung für Berlin – und weit darüber hinaus. Denn diese Stadt ist ja nicht nur eine beliebige Anhäufung von Häusern, sondern eine Metropole: für Deutschland, Europa, die Welt. Nicht übertrieben zu sagen, dass die Völker dieser Welt auf diese Stadt stehen. Und deshalb ist es auch nicht ganz unwichtig, wer sie regiert.

Am Wochenende wird das wohl feststehen. Dann nämlich soll das Ergebnis der Mitgliederbefragung der Sozialdemokraten vorliegen – rund 4000 Mitglieder bestimmen, ob Schwarz-Rot hier regiert. 4000 von gut 18.000 sind das Quorum, das erreicht werden muss. Gefühlt geht es also um eine Zustimmung im Promillebereich – angesichts von rund 3,8 Millionen in Berlin Lebenden. Und dann ist die Zustimmung noch nicht einmal hundertprozentig sicher.

Dass große SPD-Kreisverbände wie Neukölln – politische Heimat der noch amtierenden Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey – und Steglitz-Zehlendorf bereits gegen ein Bündnis mit der CDU votiert haben, ist das eine Warnsignal. Das andere: Zwischenzeitlich lassen sich bereitwillig Sozialdemokraten zitieren, die es für eine „verstörende Vorstellung“ halten, dass die SPD den Berliner CDU-Landeschef Kai Wegner zum Regierenden wählen könnte.

Stephan-Andreas Casdorff ist Herausgeber des Tagesspiegels. Berlin, findet er, hat das Beste verdient. Aber es geht noch besser.

Wegner, einen Mann ohne jegliche Regierungserfahrung, dem bis zur Wahl selbst in seiner eigenen Partei die Eignung abgestritten wurde. Wegner, den Teile der SPD als rechts beargwöhnen, sogar mit einer Nähe zu Rechtsaußen wie dem ehemaligen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Teile der SPD wohlgemerkt; überall wird die Kritik an Kai Wegner nicht geteilt.

Schlimmer war es für die Genossen nur 1920

So läuft die Partei dann zusätzlich zu allen Fragen, wie der Koalitionsvertrag am Ende inhaltlich zu bewerten ist, auf eine Zerreißprobe zu. Eine, die vor allem die Jugend betrifft. Denn die Entscheidung, nach dem desaströsen Wahlergebnis mit der CDU über eine Koalition zu verhandeln, hatte als erstes die Jusos schwer empört.

Ungeachtet der Tatsache, dass die SPD mit 18,4 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis der Nachkriegszeit erzielte, genauer: erlitt, nur gut einen Prozentpunkt besser als das zur Stadtverordnetenversammlung 1920.

Juso-Chefin Sinem Taşan-Funke fasste den Unmut so zusammen: Die CDU passe nicht zur Stadt und nicht zur SPD. „Wer gegen migrantisierte Gruppen hetzt, gegen bezahlbaren Wohnraum ist und die Verkehrswende belächelt, disqualifiziert sich als Koalitionspartner für die Sozialdemokratie.“

Für sie wie für viele andere ist nicht nachvollziehbar, dass die Landesvorsitzende und Noch-Regierende Giffey die amtierende rot-grün-rote Koalition nicht fortsetzen will, obwohl sie rechnerisch eine Mehrheit hätte.

Bis zuletzt ist Giffey gefordert

Bis in diese Woche hinein ist deshalb besonders Giffey gefordert, ihr Vorgehen zu verteidigen, und zwar an zwei Fronten: nach innen, in die Partei, wie nach außen in die Stadtöffentlichkeit. Sie ist sich sicher, dass eine Mehrheit auch der Parteimitglieder hinter ihrem Urteil steht: „Eine Koalition mit der CDU ist mutig und richtig.“ Kann sein. Wenn mit der CDU mehr sozialdemokratische Politik möglich sein sollte als mit Grünen und Linken.

Was dringend zu beweisen wäre. Eine dringend nötige große Verwaltungsreform wird schon mal nicht kommen. Ein positiver Qualitätscheck muss aber die Stimmung drehen. Die SPD schwankt. Empörung und Fatalismus wechseln sich gegenwärtig ab. Und die Zahl kaltschnäuziger Realpolitiker reicht nicht fürs Quorum.

Angesichts dieser Lage ist es den einstmals großen Sozialdemokraten mit Ergebnissen von mehr als 60 Prozent unter ihrem ruhmreichen Regierenden Willy Brandt auch nicht zu verübeln, wenn sie mit ihrem Schicksal hadern. Denn so stellt sich die Lage ja in der Tat dar: Wie immer die Partei sich auch entscheidet, ist es falsch.

Und das alles gilt wohl nicht nur für drei Jahre

Nimmt sie Schwarz-Rot an, wählt sie Wegner ins Amt, und das mutmaßlich nicht nur für drei Jahre. Eberhard Diepgen galt auch als blass und wurde der längstgediente Regiermeister. Lehnt die SPD das Bündnis ab, wählt sie Schwarz-Grün ins Amt, und das auch nicht nur für drei Jahre.

Wollte die Berliner Sozialdemokratie jetzt doch noch Rot-Grün-Rot – sie hätte aktuell keine Leute an der Spitze dafür. Giffey nicht, der Co-Vorsitzende Raed Saleh steht an ihrer Seite und kommt da nicht weg, und mit Bettina Jarasch kommen beide nicht mehr zusammen. Unter den jungen Sozialdemokraten finden sich zwar Hoffnungsträger – aber für eine entferntere Zukunft.

Denn die bisher letzte schwarz-rote Zeit, mit Diepgen an der Spitze, dauerte zehn Jahre. Gesucht wird deshalb ein junger Klaus Wowereit, der in etlichen Jahren den Schwenk schaffen könnte. Diese Suche hat auch schon begonnen.

Und bis dahin? Müssen sie ihr Bestes geben. Die Sozialdemokraten sind Vorzeige-Koalitionspartner. Ob in den anderen Bundesländern oder herausragend im Bund unter Bundeskanzlerin Angela Merkel, ihre Ressortchef:innen gelten zumeist als die Leistungsträger. Merkel jedenfalls mochte sich nicht beschweren; ihre Zeit mit der FDP war schwieriger.

Darum bleibt der Partei wohl wenig, als diesmal aus der Not heraus mit ihrer Tugend zu werben, damit, wer sie ist und, wenn es darauf ankam, immer war – die SPD, die Staatstragende Partei Deutschlands. Vielleicht wirkt das dann bis zur nächsten Wahlentscheidung. Oder auch noch diese Woche.