Ein Phantom, das bleiben wird Was trieb den Mönch von Lützerath?

Am Samstag schubste ein Demonstrant in braunem Mönchskostüm einen Polizisten in den Matsch. Er wurde nicht festgenommen. Seine Identität wird daher im Dunkeln bleiben. War der Mann Aktivist? War er Anwohner? War er Protestant?

Was ihn zu dem Schubser antrieb und ob er seine Tat gern rückgängig machen würde, wird vermutlich ebenfalls nie bekannt werden.

Der Polizist ist weich gelandet, der Mönch hat sich keine Körperverletzung zuschulden kommen lassen. Eine versuchte möglicherweise schon. Oder einen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Er wird also sicher kein Interesse daran haben, an die Öffentlichkeit zu gehen und den Vorgang aus seiner Sicht zu schildern – auch wenn die Videos dieser Szene noch so viral gehen.

Als Journalist und überhaupt als neugieriger Mensch ist dies nur schwer zu ertragen. Sehr gern würde man die Geschichte des Mannes erfahren. Ob er derartiges schon einmal tat. Warum er kurz vorher einem anderen Polizisten, der ebenfalls im Schlamm steckte, noch aufmunternd auf die Schulter klopfte. Und natürlich: wieso Mönchskutte? Uns Journalisten schmerzt es, in solchen Situationen nicht mehr schreiben zu können als „So reagiert das Netz auf den Mönch aus Lützerath“.

Auch der Dieb vom Badesee ist nie aufgetaucht

Leider kommt das häufiger vor. Bis heute unbekannt geblieben ist die Person, die im Sommer 2018 dem damaligen AfD-Chef Alexander Gauland, während dieser in einem Potsdamer See badete, die Kleidung klaute. Ich hatte fest damit gerechnet, dass sich der Dieb früher oder später doch bei irgendeiner Zeitung melden und in einem Interview verraten würde, ob es geplant war, wie er zu seinem Ausruf „Nazis brauchen keinen Badespaß“ kam, wo die Kleidung jetzt ist. Es würde sicher beim Einordnen, auch beim Beurteilens des Geschehens helfen. Doch der Täter blieb diszipliniert und in Deckung. Vielleicht hatte er auch einfach keine Lust.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Der schlimmste Fall fortgesetzter Geheimhaltung, unter der ich bis heute leide, heißt „Antifa Zeckenbiss“. Das ist der Twitter-Account, der im Sommer vor inzwischen viereinhalb Jahren ein 19-sekündiges Video unter der Überschrift „Menschenjagd in Chemnitz“ verbreitete.

Es zeigt, wie Migranten von einem wütenden Mob gejagt und als „Kanaken“ beschimpft werden. Da im Hintergrund die Stimme einer Frau zu hören ist, die offenbar ihren Partner vom Mitjagen abhalten möchte und deshalb „Hase, du bleibst hier“ sagt, ist das Dokument auf Wikipedia als „Hasi-Video“ gelistet.

Um den Mitschnitt entbrannte eine Debatte, die unter anderem belegte, welch schrecklicher Fehler es war, eine Person wie Hans-Georg Maaßen zum Verfassungsschutzpräsidenten zu machen.

Wer steckt hinter „Antifa Zeckenbiss“?

Seit damals versuche ich erfolglos, den oder die Macher hinter „Antifa Zeckenbiss“ zu einem Treffen zu überreden. Ich fand es erstaunlich, dass ein Account mit diesem Namen so viel vertrauenswürdiger und aufklärerischer agierte als der Verfassungsschutzchef mit seinen Wahrheitsverdrehungen. Darüber hätte ich gern gesprochen.

Selbstverständlich sicherte ich Anonymität zu, bot ein unverbindliches Vorgespräch an. In einer meiner Nachrichten stand: „Ich wäre zu jeder denkbaren Vorsichtsmaßnahme bereit, die euch wichtig wäre!“ Ich wäre sogar bereit gewesen, mir einen Plastikeimer über den Kopf ziehen zu lassen. Auch das habe ich angeboten.

Es half alles nichts. Alle Anfragen wurden wiederholt freundlich, aber entschieden abgelehnt. Irgendwann kam ich mir wie ein Stalker vor.

Ich beobachte diesen Account nun seit Jahren. Ich bin überzeugt, er wird von integren Demokraten betrieben. Umso mehr wurmt es, dass sich „Antifa Zeckenbiss“ nicht mit mir treffen will.

Vielleicht steckt jemand dahinter, den ich persönlich kenne. Doch alle, die ich gefragt habe, bestreiten es.

Zur Startseite