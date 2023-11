Ein Zeichen gegen Antisemitismus Berlin, steh auf!

In Berlin sind so viele Orte der Erinnerung zu finden, die Stadt ist voll davon. Stolpersteine, die an die Schicksale ermordeter Jüdinnen und Juden erinnern. Gedenkstelen, Mahnmale. Und Orte, an denen heute zum Glück wieder jüdisches Leben gelebt wird: Synagogen, Schulen, Cafés. All diese Orte sollten die Bürgerinnen und Bürger der Stadt am 9. November mit Leben erfüllen.

Berlin und die ganze Republik haben in den vergangenen Wochen in einen Abgrund des Judenhasses geblickt. Auf deutschen Straßen verschwimmen alle Grenzen zwischen Mitgefühl für das furchtbare Leid im Gazastreifen und menschenverachtendem Antisemitismus.

Es fehlt eine Antwort der Zivilgesellschaft auf den Antisemitismus

Wo sind die pro-palästinensischen Demonstrationen, auf denen Menschen die Taten der Hamas verurteilen und fordern, deren Schreckensherrschaft über den Gaza-Streifen müsse enden? Es gibt sie nicht. Stattdessen skandieren Verwirrte und Versprengte vor dem Auswärtigen Amt „Free Palestine from German guilt“. Demokratinnen und Demokraten kann es da nur schütteln.

So sah es am Tag der Solidaritätsdemonstration am Brandenburger Tor aus. © imago/photothek/IMAGO/Thomas Imo

In Berlin und andernorts fehlt eines: eine unmissverständliche Antwort der Zivilgesellschaft. Eine klare Solidarisierung mit Israel, das Opfer unfassbar brutalen Terrors geworden ist. Babys wurden die Köpfe abgeschlagen, ihre Eltern wurden entführt, ermordet, vergewaltigt. Zur Solidaritätsdemonstration am Brandenburger Tor kamen rund 10.000 Menschen. Das ist beschämend wenig für eine Millionenstadt. Unterdessen entfernt die Polizei Plakate, die an die entführten Israelis erinnern.

Der 9. November ist der richtige Tag für alle Anständigen, die bisher leise geblieben sind, aber nicht leise bleiben wollen. Sie sind gefordert. Sie können am Stolperstein in ihrem Kiez ein Licht aufstellen und Blumen niederlegen. Sie können zu den Gedenkveranstaltungen in Synagogen und Kirchen, an Mahnmalen und andernorts gehen oder sich an einem Gedenkweg beteiligen.

Sie können ihre ganz eigene, persönliche Form finden, um auszudrücken: Was war, ist nicht vergessen. Und es ist von Bedeutung für das Heute.

Deutschland braucht einen Moment der Selbsterkenntnis

Es braucht eine klare Botschaft an alle jene, die sich von sicherem deutschen Boden aus laut oder leise über den Terror des 7. Oktober freuen. Und zwar braucht es einerseits eine harte Antwort mit Mitteln des Migrationsrechts. Aber es braucht auch die Selbsterkenntnis: Unsere Gesellschaft hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zu großzügig weggeschaut. Sie hat gar nicht so genau wissen wollen, welche Problemlage sich zusammenbraut.

Es sind nicht „die anderen“, die marodierend durch Neukölln zogen. Es ist auch die Berliner Jugend, hier aufgewachsen und zur Schule gegangen. Also ist es – auch – ein deutsches Problem. Es kommt zum hochgefährlichen Antisemitismus von Rechtsaußen dazu.

Und dennoch beschreibt der umstrittene Begriff des importierten Antisemitismus ein reales Problem. Ein Blick in die Berichterstattung der jüngsten Zeit beantwortet alle offenen Fragen.

Deutschland muss die Kraft finden, die vergangenen Wochen zu einem Moment der Selbsterkenntnis werden zu lassen.