Einfach abschaffen ist die falsche Idee Das Ehegattensplitting ist besser als sein Ruf

Es ist zum Lord Voldemort der Gleichstellungspolitik geworden, zum Inbegriff des Bösen: das Ehegattensplitting. Es steht für eine Idee, die längst der Vergangenheit angehören sollte: dass der Mann für das Einkommen sorgt und die Frau sich um den vermeintlich weniger anspruchsvollen Rest zu kümmern hat.

Und doch ist das Ehegatten-Splitting besser als sein Ruf.

In der Debatte vermischen sich zwei Dinge, die stärker getrennt werden sollten. Da ist einerseits die Frage, ob finanzielle Privilegien allein an den Status der Ehe geknüpft werden sollten. Nein, das sollten sie nicht.

Es geht auch um die Idee der Familie als Solidargemeinschaft

Da ist etwa die Ehefrau eines Zahnarzts mit sehr hohem Einkommen, die nur im Minijob dazuverdient, sich ansonsten um den Haushalt kümmert und im Ehrenamt engagiert. Ganz abgesehen davon, dass immer weniger Menschen in der privilegierten Situation sind, diese Wahl überhaupt zu haben: Wer sich für ein solches Modell entscheidet, sollte dafür keinen Vorteil bei der Steuer haben. Ohnehin wird eine solche Konstellation schnell zur Falle, wenn eine Ehe scheitert.

Doch im Ehegattensplitting steckt auch etwas anderes: Die Idee, dass eine Familie eine Solidargemeinschaft ist, in der alle nach Kräften beitragen zum gemeinsamen Leben. Auf diese Solidargemeinschaft kommt es ganz besonders an, wenn Kinder im Spiel sind.

Dann nämlich ist es weniger eine Frage der individuellen Prioritäten und Lebensplanung, ob ein Ehepartner aus dem Beruf vorübergehend oder dauerhaft aussteigt. Sondern es ist eine Frage des realen Bedarfs an familiärer Sorgearbeit, die Kraft und viele Stunden kostet.

Es gibt massive strukturelle Hürden für Frauen

Diese Familienarbeit braucht besonders viel Zeit, wenn Kinder klein sind und noch nicht ihrer eigenen Wege gehen. Dann sollten Eltern die freie Wahl haben, wie sie Erwerbs- und Sorgearbeit untereinander aufteilen.

Es gibt massive strukturelle Hürden, die Frauen im Beruf benachteiligen. Da ist der Boys Club in manchen Chefebenen, der Mitarbeiterinnen am Aufstieg hindert. Da ist die Tatsache, dass Männer noch immer für dieselbe Arbeit besser bezahlt werden. Da ist die katastrophale Situation in der Kindertagesbetreuung, die viel zu wenig öffentliche Beachtung findet. All das gehört dringend adressiert.

Süß, aber ganz schön quirlig: Familienarbeit kostet viel Zeit, wenn die Kinder klein sind. © imago/Sebastian Dorn

Im simplen Schlachtruf „Ehegattensplitting abschaffen“ sollte aber nicht untergehen: Es hat seine Richtigkeit, dass eine alleinverdienende Ehefrau mit Mann und Kindern zu Hause weniger Steuern zahlt als ein Single, der das gleiche Einkommen nur für sich selbst ausgibt. Und dann gilt das auch umgekehrt: wenn der Mann arbeitet und die Frau zu Hause bleibt.

Das Streiten gegen den Gender Pay Gap, für bessere Kinderbetreuung und gleiche berufliche Chancen darf nicht dazu führen, dass es irgendwann als verpönt gilt, sich eine Weile ganz auf die Kinder zu konzentrieren – als Mutter oder als Vater.

Auf dem Arbeitsmarkt ist der Fachkräftemangel schon jetzt deutlich spürbar und wird sich noch verschärfen. Das erhöht den Druck auf Eltern, so früh und weitgehend wie möglich dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung zu stehen, nachdem sie Nachwuchs bekommen haben. Doch es darf nicht zum alleinigen Leitbild werden, dass beide Elternteile vollzeitnah zu arbeiten haben.

Wer die Wahlfreiheit von Familien ernst nimmt, muss auch respektieren, wenn jemand sagt: Ich bleibe vorerst zu Hause. Das Ehegattensplitting komplett abzuschaffen, hätte eine kurzfristige erzieherische Wirkung. Langfristig sollte das Ziel aber sein, Familien echte Wahlfreiheit zu geben. Und zwar auch jenen, in denen die Eltern ohne Trauschein zusammenleben oder getrennt erziehen.

Dafür, dass Wahlfreiheit nicht immer nur zulasten der beruflichen Entwicklung von Frauen geht, kann und sollte der Staat viel tun. Zum Beispiel ist es an der Zeit, das Elterngeld so zu reformieren, dass von Vätern mehr abverlangt wird als zwei Monate. Nun hat ohnehin eine lebhafte Debatte begonnen. Die Gelegenheit ist günstig.