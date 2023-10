Entwicklung statt Migration Svenja Schulze – Ministerin für die Jahrhundertaufgabe

In all den Debatten über die Migrationsfrage werden vor allem die Innenpolitiker gehört. Oder vielmehr verschaffen sie sich mitunter lautstark Gehör. Nicht weniger wichtig ist da eine, die für Auswärtiges zuständig ist: Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Dass sie nicht so oft und so laut redet, spricht aber nicht gegen sie.

Eigentlich ist es andersherum. Wo andere denken, sie könnten mit permanenten Attacken oder Beiträgen auf sich aufmerksam machen, setzt „Ministerin Leise“ darauf, dass ihre Arbeit in den Ländern außerhalb des eigenen unverzichtbar bleibt.

Es ist, wie SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich – seit Jahrzehnten auch Außenpolitiker – sagt: „Migration ist eine Jahrhundertaufgabe. Schon die Chinesen haben eine Mauer gebaut und die Mongolen sind einfach drumherum geritten.“ Eine Jahrhundertaufgabe, und zwar erst recht vor dem Hintergrund, dass der Klimawandel immer mehr Menschen in immer mehr Ländern geradezu zwingt, ihm zu entfliehen.

110 Millionen Menschen sind aktuell weltweit der Flucht – so viel wie nie seit dem Zweiten Weltkrieg.

Millionen, aktuell 110 Millionen, gehen ja nicht freiwillig auf Wanderschaft. Und wenn das so ist, wenn es also längerfristiges Handeln erfordert, das zur Strategie gerinnt, dann müssen immer mehr Länder ertüchtigt werden, in Zeiten der grundlegenden Veränderungen zu bestehen, auf dass die Menschen sie nicht verlassen wollen.

Stephan-Andreas Casdorff ist Herausgeber des Tagesspiegels. Er wünscht sich: Hört „Ministerin Leise“ besser zu.

Da hilft das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ. So wird es 2024 seine Zusammenarbeit mit der Wirtschaft neu ausrichten: „Unter dem Leitbild der sozial-ökologischen Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit orientieren sich alle Angebote an die Wirtschaft künftig an den politischen Prioritäten der deutschen Entwicklungszusammenarbeit und stellen die Bedarfe der Partnerländer in den Mittelpunkt.“

Sie will nicht nur Geld verteilen

Was Selbstwerbung ist, ist doch ein strategischer Baustein. Denn Schulze will ja nicht nur Geld verteilen, sondern darüber Einfluss auf Entwicklungen nehmen, besonders auf Länder des Globalen Südens. Ob in Bündnissen, auf internationalen Konferenzen, durch Beteiligung an einer Reform der Weltbank – die Ministerin ist in jederlei Hinsicht politisch unterwegs. Und ob in der Sahelzone oder sonst wo in Afrika: Dort wird ihre Stimme gehört.

Im Inland muss das noch ankommen. Kurz- und mittelfristig geht es hier um Sozialleistungen für Flüchtlinge. Aber auch da bringt die Entwicklungsministerin Expertise ein. Dass schon jetzt jedes Bundesland für sich entscheiden kann, ob es etwa eine Bezahlkarte statt Geld ausreichen will – es brauchte Schulze, um darauf hinzuweisen. Sachlich, nur vielleicht zu leise.

Auch dass die Entwicklungsministerin der Idee viel abgewinnt, Flüchtlinge zu gemeinnütziger Arbeit zu verpflichten, ist in der innenpolitischen Debatte noch wenig gehört worden. Dabei kann diese Idee eine Brücke sein: Integration geht auch darüber. Nichtstun führt zu Unzufriedenheit.

Die humanitäre Verpflichtung, Menschen Schutz vor Krieg zu bieten, durch praktische Politik mit Leben zu erfüllen, ist allerdings inzwischen komplizierter geworden. International und national. Zu kompliziert.

So gibt es, anders als früher, im Außenamt für Soforthilfe bei Naturkatastrophen, Flüchtlingskrisen und Kriegen eine ganze Abteilung. Das klingt sehr nach BMZ. Zu sehr?

Dabei ist andererseits der Regierungsbeauftragte für die Koordinierung des internationalen Wiederaufbaus in der Ukraine, Schulzes Staatssekretär Jochen Flasbarth. Und der Entwicklungspolitik insgesamt wird mehr Bedeutung zugebilligt: Schulze und Co. waren maßgeblich beteiligt an der „Nationalen Sicherheitsstrategie“. Langfristige Entwicklungspolitik wird herausgehoben, wo es darum geht, Konflikten vorzubeugen. Nur sollte der Bund dann am Geld fürs BMZ besser nicht sparen.

Hier passt in Summe vielleicht doch einiges in der internen Regierungsabstimmung nicht mehr ganz zusammen. Denn in all den Debatten über die Migrationsfrage werden die Probleme ihre Adressaten suchen und zunehmend Antworten in der Entwicklungspolitik finden. Aber von Schulze wird man dazu nichts Vor-Lautes hören.