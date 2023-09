Es geht um mehr als um Zahlen Schwächelt die Wirtschaft, schwindet der Einfluss

Deutschlands Wirtschaft steckt in der Krise. Doch das Ende des deutschen Booms ist nicht nur ein ökonomisches Problem. Es verändert auch die Rahmenbedingungen der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik und schränkt deren Handlungsspielräume ein. Hält die wirtschaftliche Flaute an, droht Deutschland nicht nur der Verlust seines Wohlstands, sondern auch die Schwächung seines internationalen Einflusses.

Dass ein starkes wirtschaftliches Fundament Voraussetzung für die politische und militärische Handlungsfähigkeit eines Landes ist, gehört zu den ehernen Gesetzen der internationalen Politik.

Nora Müller leitet den Bereich Internationale Politik und das Büro der Körber-Stiftung in Berlin

Das gilt vor allem in Zeiten der neuen Systemkonkurrenz zwischen den liberalen Demokratien westlicher Prägung und den Autokratien des Ostens, in der wirtschaftliche Macht immer stärker als politisches Druckmittel eingesetzt wird.

In der aktuellen deutschen Debatte ist der Zusammenhang zwischen Wirtschaftskraft und internationalem Einfluss allerdings kaum präsent. Das überrascht, denn Deutschlands Führungsrolle in Europa und sein internationales Standing speisten sich in den Boomjahren seit 2010 wesentlich aus seinem Status als weltweit viertgrößte Volkswirtschaft, Exportweltmeister und europäischer Wachstumsmotor. Teils bewundernd, teils neidvoll schaute die Welt auf die Erfolgsgeschichte „made in Germany“.

2020 veröffentlichte der britische Journalist John Kampfner sein viel beachtetes Buch Why the Germans Do It Better. Deutschlands wirtschaftlicher Erfolg – Basis für politische Stabilität und eine Kultur der Weltoffenheit - machte die Bundesrepublik attraktiv und bescherte ihr neben ökonomischen Machtmitteln das, was der US-Politikwissenschaftler Joseph Nye als „soft power“ beschreibt.

Doch spätestens mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wurde deutlich: Das deutsche Geschäftsmodell stößt angesichts wachsender geopolitischer Spannungen, einer immer brüchigeren internationalen Wirtschaftsordnung und hausgemachter Probleme an seine Grenzen. Das Wort vom „kranken Mann an der Spree“ macht wieder die Runde.

Mit wachsender Sorge blicken die anderen Europäer - für mehr als die Hälfte der EU-Mitgliedsstaaten ist Deutschland der wichtigste Handelspartner - Richtung Berlin. Infolge der intensiven wirtschaftlichen Verflechtung Deutschlands mit seinen europäischen Nachbarn könnte eine anhaltende deutsche Wirtschaftsflaute einen Domino-Effekt auslösen, der Europas Stabilität und Solidarität vor eine neue Belastungsprobe stellt.

Zähneknirschend akzeptieren die anderen EU-Staaten den Hegemon-Status

Zwar bleibt auch ein wirtschaftlich geschwächtes Deutschland mit Abstand Europas größte Volkswirtschaft. Doch der von den anderen EU-Mitgliedstaaten mitunter zähneknirschend akzeptierte Status Berlins als europäischer Quasi-Hegemon, der dank wirtschaftlicher Wucht auch politisch den Ton in der EU angibt, bröckelt, wenn die deutschen Wirtschaftsdaten weiter nach unten zeigen.

International wirbt Berlin verstärkt um neue Partner im sogenannten Globalen Süden. Lieferketten sollen robuster gemacht, einseitige Abhängigkeiten, vor allem bei wichtigen Rohstoffen für Zukunftstechnologien, reduziert und neue Märkte erschlossen werden. So weit, so einleuchtend. Doch im Vergleich zu anderen Akteuren wie China ist Deutschland spät in den Wettbewerb eingestiegen und muss mit attraktiven Angeboten für mögliche Partnerländer aufwarten, um nicht den Anschluss zu verlieren.

Zwar verfügt Berlin über einige Trümpfe, etwa die Einhaltung von Menschenrechts-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards und die Zusammenarbeit in den Bereichen Technologie und Training. Doch eine anhaltende Wirtschaftskrise würde Deutschlands Attraktivität als Partner mindern und wäre ein erheblicher Wettbewerbsnachteil zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

In Phasen wirtschaftlicher Schwäche neigen demokratisch verfasste Länder dazu, den Blick nach innen zu richten und finanzielle Mittel ebenso wie politisches Kapital darauf zu verwenden, „das eigene Haus in Ordnung zu bringen“, statt Ressourcen für die Bewältigung internationaler Krisen aufzubieten. Wird auch Deutschland einen stärker nach innen gerichteten Kurs einschlagen?

Die „Zeitenwende“ hat das Land nachhaltig geprägt. Seine politische Elite ist sich der Verantwortung Deutschlands für die europäische Sicherheit bewusst. Richtig ist aber auch: In Zeiten der Polykrise wachsen die Haushaltsbelastungen, und budgetäre Verteilungskonflikte sind vorprogrammiert.

So wird auch der Druck auf die Etatposten für Äußeres und Sicherheit weiter steigen und mit ihm die Versuchung, bei der Außen- und Sicherheitspolitik den Rotstift anzusetzen - zugunsten anderer Politikfelder, mit denen sich bei den Wählern besser punkten lässt. Ist das 100 Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr aufgebraucht, wird das Zwei-Prozent-Ziel der Nato, das dann aus dem laufenden Verteidigungsetat erreicht werden muss, einmal mehr zum Lackmustest: hält Berlin seine Verpflichtungen ein, oder macht es Sicherheitspolitik „nach Kassenlage“?

Hinzu kommt: Die sich eintrübenden ökonomischen Aussichten befördern einen innenpolitischen Trend, der nicht nur dem Standort Deutschland, sondern auch dem internationalen Ansehen der Bundesrepublik schadet - das Erstarken der AfD. Lange Zeit konnte Berlin sich zugutehalten, dass rechtspopulistische Parteien in Deutschland, anders als in anderen Ländern Europas, ein politisches Randphänomen blieben.

Mit dem rasanten Anstieg der Zustimmungswerte für die AfD ist nun auch Deutschland in der europäischen Normalität angelangt. Der Höhenflug einer Partei, die in grundlegenden Fragen den Wertekonsens der Bundesrepublik ablehnt, nährt die Sorge vor einer Verschiebung der politischen Kräfteverhältnisse in Deutschland.

Bleiben die Zustimmungswerte der AfD unverändert hoch, wird es ungleich schwerer, Regierungskoalitionen auf Landes- und Bundesebene zu bilden. Im ungünstigsten Fall könnte die politische Stabilität der europäischen Führungsmacht Deutschland auf dem Spiel stehen.

Verantwortung für Europa und die Welt, außenpolitisches Teamplay, „Möglich-Macher-Macht“: Das aktuelle Selbstverständnis deutscher Außen- und Sicherheitspolitik ist in den anderthalb Jahrzehnten der Hochkonjunktur geformt worden. Berlin muss nun unter Beweis stellen, dass es auch in Zeiten der wirtschaftlichen Krise ein stabiler und verlässlicher Partner bleibt.