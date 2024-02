Fentanyl schleicht sich in Europa ein Wird Deutschland in eine Opioid-Krise rutschen?

Die Zahl der Drogentoten in Deutschland steigt seit einigen Jahren wieder an. 2022 starben 1990 Menschen an einer Überdosis oder an den Langzeitfolgen ihres Drogenkonsums, das waren 164 mehr als im Jahr zuvor. Fachleute aus Suchtforschung und -hilfe befürchten, dass die Zahlen weiter steigen könnten, möglicherweise auch drastisch, auch wegen der stärkeren Verbreitung der gefährlichen synthetischen Opioide, die in den USA verheerende Folgen hatte.

Sechs Expert:innen beantworten die Frage, ob es in Deutschland zu ähnlichen Zuständen wie in den USA kommen könnte? Alle weiteren Folgen unserer Serie „3 auf 1“ finden Sie hier.

Politik ist gefordert

Daniel Deimel ist Professor für Klinische Sozialarbeit an der Katholischen Hochschule NRW. Er meint, dass die Politik schnell Maßnahmen ergreifen muss, um Drogentote zu verhindern.

In Deutschland leben rund 166.000 Menschen mit einer Heroinabhängigkeit. Das Heroin auf dem deutschen Schwarzmarkt stammt überwiegend aus Afghanistan. Aufgrund des Verbotes der Taliban dort Schlafmohn anzubauen, ist die Produktion von Heroin zu 95 Prozent eingebrochen. Sollte diese Situation weiterhin so bleiben, dürfte dies in den nächsten 12-18 Monaten nachhaltige Auswirkungen auf den europäischen Heroinmarkt haben.

Die Verknappung des Heroins könnte dazu führen, dass die Drogenkartelle diese Lücke unter anderem durch illegal hergestellte synthetische Opioide schließen wollen. Diese Substanzen sind deutlich Potenter und schwieriger zu dosieren als Heroin. So liegt die tödliche Dosis für Fentanyl bei 2mg, bei Heroin sind es 200mg. Der Bund, die Bundesländer und Kommunen sind nun aufgefordert, schnell Maßnahmen zu ergreifen, um die Drogenkonsumenten zu schützen, da sonst ein Anstieg der Drogentoten zu befürchten ist. Hierzu zählen Drogenmonitoring der offenen Drogenszenen, Drug Checking, die Vergabe des Notfallmedikaments Naloxon sowie den Ausbau von Drogenkonsumräumen und Substitutionsbehandlung.

Die Situation hier ist nicht mit der in den USA zu vergleichen

Burkhard Blienert, Beauftragter der Bundesregierung für Drogen- und Suchtfragen

Eine Opioid-Krise wie in den USA wird sich bei uns nicht wiederholen. Wir haben grundsätzlich andere, bessere Voraussetzungen in Deutschland. Hochwirksame Schmerzmittel sind bei uns als Betäubungsmittel eingestuft und ihre Verschreibung unterliegt strengen Regeln. Das ist gut so!

Und doch ist Fentanyl ein Problem. Aufgrund stichprobenartiger Testungen in Drogenkonsumräumen wissen wir, Fentanyl ist auch in Deutschland angekommen, vielleicht nicht in der Mittelschicht, aber doch in der ‚klassischen‘ Drogenszene. Und da kann Fentanyl extrem gefährlich werden. Weil es viel potenter ist als Heroin, weil man es kaum dosieren kann und es zudem noch viel preiswerter ist als andere Drogen.

Aber wir haben die Entwicklungen im Blick und bereiten uns vor: Wichtige Instrumente, um Konsumierende vor Überdosierungen zu schützen und Leben zu retten, sind etwa die 2023 geschaffene Möglichkeit zum Drug Checking, und die Nutzung des Notfallmedikaments Naloxon, das selbst medizinische Laien verabreichen können.

Die Zahl der Drogentoten steigt wieder

Esther Neumeier, Diplom-Psychologin und Leitung der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht.

Eine Opioid-Krise auf dem Niveau der USA müssen wir aktuell kaum befürchten. Diese entstand auf der Basis einer massenweisen Verschreibung von opioidhaltigen Medikamenten – die gibt es in Deutschland nicht, weshalb wir nicht mit einem derartigen Anstieg der Opioidabhängigkeit rechnen müssen.

Dennoch: mit 1.990 drogenbedingten Todesfällen im Jahr 2022 ist die Zahl in Deutschland zwar weit unter amerikanischem Niveau, aber auf dem höchsten Stand seit über 20 Jahren. Opioide waren in 60 Prozent aller Fälle beteiligt und somit die häufigste Substanzgruppe.

Heroin ist weiterhin die dominierende Substanz in der Opioid-Gruppe. Neue synthetische Opioide spielen aktuell eine untergeordnete Rolle. Falls in den nächsten Jahren der Heroinmarkt einbrechen sollte, weil in Afghanistan, dem wichtigsten Herstellerland, seit 2022 der Anbau drastisch eingeschränkt wurde, könnten synthetische Opioide aber die entstehende Lücke füllen. Sie sind um ein Vielfaches potenter und damit gefährlicher als Heroin. In der Folge müssten wir mit einem plötzlichen und heftigen Anstieg von Not- und Todesfällen rechnen.

Evidenzbasierte Maßnahmen, um einer solchen Entwicklung zu begegnen, sind bekannt: Naloxonvergabe, um im Drogennotfall wirksam zu helfen; Drogenkonsumräume, Opioid-Substitutionstherapie und Schnelltestmöglichkeiten, um synthetische Opioide zu erkennen. Wir müssten diese Maßnahmen jedoch flächendeckend einsetzen, wovon wir weit entfernt sind. Ein Ausbau der Hilfen wäre bereits jetzt dringend anzuraten, um den Anstieg der Drogentodesfälle zu beenden.

Verbot des Mohnanbaus in Afghanistan könnte gravierende Auswirkungen haben

Norbert Scherbaum, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, LVR-Universitätsklinik Essen

Eine vergleichbare Entwicklung ist in Deutschland aktuell nicht absehbar. Hier ist Heroin das am häufigsten konsumierte illegale Opioid. Bislang berichtet nur eine Minderheit der Opioidabhängigen über den Konsum von neuen synthetischen Opioiden (NSO). Die in Afghanistan, dem zuletzt weltweit führenden Produzenten, herrschenden Taliban ergreifen jedoch Maßnahmen, den Anbau von Schlafmohn zu unterbinden und damit die Produktion von Heroin drastisch zu reduzieren.

Bei verminderter Verfügbarkeit in Deutschland könnten Abhängige von Heroin auf NSO umsteigen. Es bleibt abzuwarten, wie weit sich die Taliban hierzu in Afghanistan durchsetzen. Auch könnten andere Länder, z.B. Myanmar, ihren Schlafmohnanbau steigern und so die Verknappung von Heroin entschärfen.

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass sich die Opioidkrise in den USA in einem spezifischen Kontext entwickelt hat, nämlich der allzu großzügigen ärztlichen Verschreibung von Opioid-Schmerzmitteln sowie des ökonomischen Abstiegs und der Perspektivlosigkeit („death of despair“) in der amerikanischen Arbeiterschicht, die stark von der Opioidabhängigkeit und der Drogenmortalität betroffen ist. Wichtig ist in jedem Fall, therapeutische Hilfen für Opioidabhängige, insbesondere die Substitutionsbehandlung, großzügig im Krisenfall vorzuhalten.

Wir sehen Beimengungen von Fentanyl im Straßenheroin

Dirk Schäffer, Deutsche Aidshilfe

Dies kann man zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht seriös beantworten. Im Bereich der pharmazeutischen Opioide deutet momentan nichts auf eine Situation hin, die auch nur annähernd mit der in Amerika vergleichbar wäre. Im Bereich von illegal hergestelltem Fentanyl, haben wir nun erste Anhaltspunkte aus einigen Städten, die wir über das Bundesmodellprojekt RAFT erhoben haben.

Hierbei wurde deutlich, dass es punktuell Hinweise für Beimengungen von Fentanyl im Straßenheroin gibt. Wir sollten die ersten Anhaltspunkte allerdings sehr ernst nehmen und uns jetzt vorbereiten und Maßnahmen wie eine stärkere Verbreitung von Fentanyl-Schnelltests, Monitoring von Drogenszenen sowie Aufklärung und Informationen für MitarbeiterInnen in Drogenhilfeeinrichtungen und von Konsumenten selbst anstreben.

Dass illegale Substanzen nicht von Landesgrenzen Halt machen, haben Erfahrung im letzten Herbst in Irland und Großbritannien gezeigt. Dort kam es innerhalb weniger Tage zu Dutzenden von Drogennotfällen und Drogentodesfällen aufgrund von Nitrazinen und synthetischen Opioiden im Straßenheroin.

Auch im Hinblick auf die vor kurzem erschienenen Daten zur drastischen Reduzierung des Schlafmohnanbaus in Afghanistan gilt es aufmerksam zu bleiben. In 2023 wurden Anbauflächen und die Produktion von Schlafmohn, das später zu Heroin weiterverarbeitet wird, um mehr als 90 Prozent reduziert. Da Afghanistan für mehr als 90 Prozent des Heroins weltweit verantwortlich ist, gilt es ebenfalls zu beobachten, ob es in Europa und auch in Deutschland zu einer dramatischen Verknappung von Heroin kommt. Eine solche Entwicklung könnte eine stärkere Nachfrage von synthetischen Opioiden zur Folge haben.

Aktuell befinden wir uns noch vor einer möglichen Welle von Fentanyl und anderen synthetischen Opioiden. Daher müssen wir nun die Möglichkeit nutzen um oben genannte Maßnahmen zu implementieren um das Leben vieler Millionen Menschen zu schützen.

Gefährlich wird es, wenn Drogenkartelle auf den Vertrieb synthetischer Opioide umstellen

Heino Stöver, Professor für sozialwissenschaftliche Suchtforschung am Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit der Frankfurt University of Applied Sciences und Leiter des Instituts für Suchtforschung Frankfurt am Main (ISFF)

Jein! Im Jahre 2022 registrierte das BKA insgesamt 1990 sogenannte Drogentote – 164 mehr als im Vorjahr. Opioide sind darunter seit jeher die Haupttodesursache, weil sie mehr als 75 Prozent aller Drogentodesfälle ausmachen – häufig im Mischkonsum mit anderen psychoaktiven Substanzen (Alkohol, Benzodiazepine etc.). Von diesen 1990 Drogentoten waren bei 83 Todesfällen synthetische Opioide mitverantwortlich, im Jahr 2021 waren es 102. Einige Jahre zuvor waren es noch erheblich mehr Menschen, die daran verstarben.

In den USA ist das anders: Das Center for Disease Control and Prevention CDC verzeichnete im Jahr 2021 107.000 Drogentote, wovon 71.000 an synthetischen Opioiden starben – in den meisten Fällen also an Fentanyl. Das geht auf eine große falsche Aufklärung der Ärzt:innen in Bezug auf die Verschreibung von Opioiden zurück.

In Deutschland bestehen sehr viel strengere Regulierungen zur Verschreibung von synthetischen, oder überhaupt Opioiden. Zum heutigen Zeitpunkt deutet – außer anekdotische Beobachtungen – nichts darauf hin, dass wir ein Problem mit medizinisch verschriebenen synthetischen Opioiden bekommen.

Anders wird es sein, wenn die Organisierte Kriminalität auf die Herstellung und den Vertrieb von synthetischen Opioiden umstellt. In den USA haben wir gesehen, dass Heroinlieferengpässe durch synthetische Opioide ausgeglichen werden. Das könnte auch in Deutschland passieren, v.a. wenn die Taliban in Afghanistan wirklich damit Ernst machen – was Satellitenbilder anzeigen – dass der Mohnanbau verboten wird, es also kein Heroin mehr geben wird, das von Mohn in Morphium und dann wieder in Heroin transformiert wird.