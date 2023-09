Folgen der Flugblatt-Affäre Nicht nur Aiwanger scheint die Tragweite nicht verstanden zu haben

Was muss noch geschehen, dass wir verstehen: Wir als Gesellschaft können uns nicht erlauben, den Kampf gegen den Antisemitismus und die Erinnerung an die Schoah der verschwindend geringen Anzahl in Deutschland lebender Jüdinnen und Juden zu überlassen. Ungefähr 0,2 Prozent der deutschen Bevölkerung sind jüdisch – aber die Themen gehen 100 Prozent von uns an, nicht zuletzt, weil wir unsere Demokratie verteidigen, wenn wir sie richtig behandeln.