Hubert Aiwanger, Haudrauf der Freien Wähler Nicht jede Derbheit ist gleich AfD

Alle reden von der AfD – wer redet von Hubert Aiwanger, dem Chef der Freien Wähler? Alle in Bayern, weil er der Vizeministerpräsident ist. Und ein verbaler Haudrauf. Ob er aber noch mehr ist, ein geistiger Brandstifter über Bayern hinaus – darüber ist jetzt zu reden. Bundesweit, denn die Ambitionen der Freien Wähler sind es auch.

Aiwanger-Sprech ist – ja, was? Brutal. Direkt. Er holzt, dass es eine, seine, keine Art hat. Dass die in Berlin „den Arsch offen“ hätten, nun das ist schon derb. Dass die „normalen“ Bürger sich die Demokratie zurückholen sollen, das ist noch herber. Und dass Deutschland „formal“ eine Demokratie sei – das hallt so nach, dass es Widerspruch provoziert. Was er ja auch will.

Das ist die Methode AfD; Alexander Gauland, Vater der Partei, hat ähnlich formuliert. Das ist auch die Methode Trump; der Ex-US-Präsident ist mit seinen Widersprüchen, in jeder Hinsicht, so und so, groß geworden. Und es ist, in ihren Anklängen, die Methode Aiwanger: Er wächst mit und durch Widerspruch.

Zumindest will er das. AfD und Freie Wähler kämpfen schließlich auch im Bayern-Wahlkampf Kopf an Kopf. Und wenn die Alternative für Deutschland keine für den Freistaat sein soll, dann muss ihr jemand die Stirn bieten. Aber so?

Stephan-Andreas Casdorff ist Herausgeber des Tagesspiegels. Er schreibt über die Lage rechts der Mitte seit Jahren.

Aiwanger sagt von sich, er sei ein aufrechter, ein wackerer Kämpfer für die Demokratie. Und würde von sich sagen, dass er nur so populär formuliere, damit die Menschen ihn verstehen.

Das klingt ganz so, als definiere der Weißwurstäquator die Grenze zum Populismus, nach dem Motto: In Bayern ist vieles anders, auch der politische Geschmack.

Aus der Heimat zieht er seine Kraft

Politik nach Aiwangers Geschmack: Der 52-Jährige ist zutiefst niederbayerisch, bäuerlich geprägt, studierter Landwirt. Der starke Dialekt suggeriert „Hoamat“, Herkunft, Verwurzelung. Daraus zieht er Kraft. Er ist ja nicht nur anders, er will es auch sein. In der Heimat bewundern ihn viele für sein mitunter brachiales Auftreten – in Berlin wird auf ihn herabgeschaut. Von Ästhetik des Auftritts kann hier nicht die Rede sein.

Plakate aus dem Wahlkampf 2018: Inzwischen regieren Hubert Aiwanger und Ministerpräsident Markus Söder zusammen. © dpa/Michael Kappeler

Einen wie Aiwanger schert das nicht, im Gegenteil. Er sieht sich dadurch eher noch bestärkt – und fühlt sich zugleich missverstanden. Seine Mission ist, den unbescholtenen Bürger mit seinen Vorstellungen vom Leben – Leistung, Aufstieg, Familie, Hausbau – vor einem übergriffigen Staat zu schützen, so sieht er das. Und so gesehen ist dann nicht jede Derbheit gleich AfD. Sondern wird umgekehrt ein Mittel des Kampfes gegen sie.

Dass da die Grünen mit ins Visier geraten, versteht sich von selbst. Deren Politik geißelt Aiwanger als eine der Gängelung, ohne Rücksicht auf Verluste, weil er dort Gewinne für die Freien Wähler ausmacht. Aber Hauptgegner sind die Rechtsaußen. Dafür begibt Aiwanger sich auch weit nach draußen. Mit der Leitlinie: Einer muss es ja tun. Wenn es sonst keiner kann.

Die CDU kann schon mal nicht so wie Aiwanger, nicht einmal so daherreden. Nach fast zwei Jahrzehnten unter der Moderaten Merkel glaubt man ihr strammen Konservatismus ohnedies nicht mehr. Und Friedrich Merz schafft es längst nicht, die AfD wie versprochen „zu halbieren“.

Aber auch die CSU taugt nicht, die AfD dauerhaft hart anzugehen. Markus Söder als CSU-Chef blinkt immer mal wieder rechts, redet auch rechts – nur weiß niemand, wie lange. Zumal ihn dann als Ministerpräsident seine Worte einholen und er wieder nach Maß und Mitte sucht. Und Ministerpräsident will er ja bleiben.

Wie Hubert Aiwanger sein Vize. In Bayern. Ob er, der zugleich Bundesvorsitzender der Freien Wähler ist, auch bundesweit Wirkung entfaltet? Er muss sich vorsehen. Als Haudrauf ruft Aiwanger Geister, die er dann nicht mehr loswird. Aber die Bundesrepublik loswerden muss.