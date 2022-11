In der nuklearen Zwickmühle Russlands Atom-Drohungen zwingen den Westen in einen unbehaglichen Balanceakt

Die Nuklearrhetorik des Kremls gepaart mit den militärischen Rückschlägen Russlands versetzen westliche Politiker*innen zunehmend in Sorge über eine mögliche russische Nukleareskalation in der Ukraine. Zuletzt zeigten sich US-Beamte alarmiert über mitgeschnittene Gespräche unter hochrangigen russischen Militärs über einen möglichen Nuklearwaffeneinsatz in der Ukraine, und auch in Deutschland reißt die Debatte nicht ab.

Die Autoren Liviu Horovitz und Lydia Wachs sind Wissenschaftler*innen und Anna Clara Arndt hat eine Forschungsassistenz in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin.

Dominiert wird sie zunehmend von zwei Maximalpositionen: Die einen wollen die Ukraine aufgeben, um Moskau zu beschwichtigen und eine Nukleareskalation zu verhindern. Die anderen fordern größtmöglichen Einsatz für die Ukraine und warnen vor einer Kapitulation angesichts Moskaus nuklearer Erpressung.

Diese Pole greifen inhaltlich jedoch zu kurz. Vielmehr deutet vieles auf eine nukleare Zwickmühle hin: Die Ukraine aufgeben, Putin eine demütigende Niederlage zufügen oder in einen langen Krieg abgleiten – jede dieser drei Szenarien könnte negative strategische Auswirkungen oder gar einen Einsatz von Atomwaffen mit sich bringen.

Diese nukleare Zwickmühle wird Kiew, Moskau und den Westen vorerst nicht entlassen. Sie werden von der Lage in Richtung eines unbefriedigenden Ergebnisses getrieben. Und doch erfordert selbst diese beste der schlechten Optionen mehr strategische Weitsicht und politische Entschlossenheit.

Ein Aufgeben der Ukraine durch den Westen und eine russische Eroberung des Landes würden dramatische strategische Folgen nach sich ziehen – ganz zu schweigen von den humanitären. Ließe der Westen Kiew im Stich, käme dies einer Legitimation von Großmachtangriffskriegen unter einem nuklearen Schutzschild gleich.

Die regelbasierte Ordnung bröckelt, nukleare Erpressungsversuche könnten zunehmen

Die Allianzen, die die Basis für Sicherheit und Wohlstand in Asien und Europa bilden, würden geschwächt werden. Mit der Zeit könnten sie sogar zerbrechen. Kämen dann noch Chinas Weltmachtambitionen, Amerikas wiederkehrende Isolationismusbestrebungen und eine lange Liste transnationaler Probleme hinzu, geriete die derzeitige auf Regeln basierende Ordnung noch stärker unter Druck.

Einhergehende Unsicherheit würde zu Instabilität, Depression und Konflikten führen. Die Bedeutung nuklearer Abschreckung dürfte zunehmen und Proliferationsrisiken wachsen, und es würde schwerer werden, internationale Regeln, wie das Interventionsverbot, durchzusetzen. Weitere nukleare Erpressungsversuche, nach dem Beispiel Russlands, würden Nuklearkrisen wahrscheinlicher machen.

Um diesem besorgniserregenden Szenario zu entgehen, könnten westliche Staaten sich stattdessen dazu entscheiden, Kiew noch massiver als bisher zu unterstützen und so eine schnelle vollumfängliche Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine und einen klaren Sieg über Putins Russland herbeizuführen.

Aus Sicht des Kremls dürfte es jedoch kaum möglich sein, der russischen Bevölkerung solch eine niederschmetternde Lage zu erklären. Noch weniger wären sie mit Putins imperialistischen ideologischen Ambitionen in Einklang zu bringen. Außerdem hätte der Verlust der Krim schwerwiegende Auswirkungen auf Russlands ohnehin schon erodierende regionale Machtposition.

Was könnte ein Kreml-Putsch-Szenario auslösen?

Westliche Sanktionen würden das ökonomische Potenzial des Landes schmälern, und Moskaus Freunde in Damaskus, Neu-Delhi und Peking könnten das Weite suchen. So könnte Putins Machtclique das Vertrauen in ihren Führer verlieren. Ein Putsch im Kreml wäre möglich, was dem zunehmend isolierten Präsidenten schlaflose Nächte bereiten dürfte.

Konfrontiert mit einer drohenden Absetzung, könnte sich der Kremlführer zum Einsatz von Nuklearwaffen entschließen. Die Kosten für Russland wären immens. Für Putin persönlich könnten sie aber angesichts der möglicherweise für ihn tödlichen Alternative eines Regimewechsels, vertretbar erscheinen. In dieser Lage würden seine Drohungen an Glaubwürdigkeit gewinnen.

Sollten sie geglaubt werden, könnten sie einen westlichen Rückzieher erzwingen. Sollten sie hingegen falsch interpretiert werden, wäre ein tatsächlicher Einsatz von Nuklearwaffen möglich – mit dramatischen Folgen für die Ukraine und die globale Ordnung.

Die dritte Option in dieser Zwickmühle ist noch weniger verlockend: Ein langsames Abgleiten in einen langen militärischen Konflikt nach Art des Vietnamkriegs mit wachsenden menschlichen und finanziellen Kosten, der den Kreml und die russische Gesellschaft auf Sieg oder Niederlage verpflichtet und den europäischen Kontinent in ein ständiges Konfliktgebiet transformiert.

Ein Dauerkrieg in Europa? Wenn die Ukraine-Krieg zu einer Art Vietnam-Krieg wird. © Foto: dpa/Zuma Wire/Celestino Arce Lavin

Ein russischer Einsatz im Stil des Großen Vaterländischen Krieges gegen Nazi-Deutschland (1941 – 1945) scheint heute unvorstellbar, doch noch vor wenigen Monaten war galt das auch für eine Teil-Mobilmachung, die dann aber kam.

Mit der Zeit würde Moskaus Bereitschaft, in den Krieg zu investieren, schwinden. Die Kremlführung würde den Kampf aber fortsetzen, um die vielen Toten, die kaputte Wirtschaft und die zerrissene Gesellschaft zu rechtfertigen.

Putin hätte nur zwei Optionen: Gewinnen oder abdanken

Einerseits könnte ein langer Krieg eine noch stärker militarisierte und diktatorische russische Gesellschaft hervorbringen, in der Putins Macht ausgeweitet und abweichende Meinungen noch mehr unterdrückt würden. Andererseits läge eine revolutionäre Stimmung unvermeidlich in der Luft. Zumindest würde sie Machtclique im Kreml Kopfschmerzen bereiten. Für Putin gäbe es kaum eine andere Lösung, als zu gewinnen – oder abzudanken.

An diesem Punkt wären ein Nuklearwaffeneinsatz gegen die Ukraine und eine Eskalation gegen die Nato nicht unwahrscheinlich. Und der Westen wäre naiv, nicht nach einer alternativen Lösung zu suchen.

In den nächsten Monaten wird diese Zwickmühle die westlichen Entscheidungsträger*innen zu einem unbehaglichen Balanceakt drängen: Einerseits wird es notwendig sein, die Ukraine weiterhin mit ausreichenden militärischen und finanziellen Mitteln auszustatten, um ihre Verhandlungsposition zu stärken.

Andererseits wird man versuchen, eine schnelle und demütigende russische Niederlage mit den damit verbundenen Risiken zu vermeiden. Darüber hinaus wird man darauf hinwirken müssen, sowohl Moskau als auch Kiew zu einem Kompromiss zu bewegen, der einen langen Krieg abwendet.

Dies ist ein äußerst schwieriges Unterfangen. Es erfordert jetzt entschlossenes Handeln, einen Mix aus Zuckerbrot und Peitsche. Und es erfordert den Zusammenhalt des Westens – erstens, um Kiew zu bewaffnen und es in die Lage zu versetzen, weitere Rückeroberungen zu erzielen, und zweitens, um auch Moskau davon zu überzeugen, dass eine weitere militärische Eskalation sinnlos ist.

Noch wichtiger ist, dass sich der Westen massiv im Stil eines Marshall-Plans 2.0 für den Wiederaufbau der Ukraine einsetzt, damit die Regierung in Kiew einen unschönen Kompromiss zu Hause verkaufen kann – und Russland erkennt, dass der Westen keine Kosten scheut, um die regelbasierte internationale Ordnung zu verteidigen.

