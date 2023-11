Iran übernimmt Vorsitz eines UN-Menschenrechtsforums Die Vereinten Nationen taugen nicht als Gewissen der Welt

Der Iran übernimmt am Donnerstag den Vorsitz des Sozialforums des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen. Wäre die Situation nicht so ernst, müsste man darüber lachen. Im Iran ist kürzlich erneut eine minderjährige Kurdin gestorben, nachdem sie von den Sittenwächtern ohne Kopftuch aufgegriffen und misshandelt wurde. Bei den jüngsten Protesten gegen die Regierung wurden über 500 Menschen ermordet. In der theokratischen Diktatur werden LGBTQI*-Menschen an Kränen erhängt und das Gesetz sieht nach wie vor Kreuzigungen vor.

Vor diesem Hintergrund ist es geradezu grotesk, dass der Iran den besagten Vorsitz übernimmt. Der Vorgang weckt Erinnerungen an Russland, das während seines Angriffskrieges auf die Ukraine den Weltsicherheitsrat leitete.

Doch Proteste dagegen oder Rufe, einzelne Länder aus der UN auszuschließen, greifen zu kurz. Verbannte man Länder, die das westliche Verständnis von Menschenrechten nicht teilen, bliebe wenig übrig von einer Institution, die doch die Weltgemeinschaft als Ganzes repräsentieren soll. Und diese steht nun einmal, wie schon im Krieg in der Ukraine, zu großen Teilen auch im Kampf zwischen der Hamas und Israel nicht auf derselben Seite wie der Westen.

2022 wurde Israel auf der Weltbühne häufiger verurteilt als alle anderen Länder zusammengenommen: 15 Resolutionen richteten sich gegen den jüdischen Staat, 13 gegen alle anderen Staaten zusammengenommen. Darunter mörderische Regime wie Nordkorea, Afghanistan, Russland und Syrien. Israels schwerer Stand in der UN ist dabei nicht neu. 1975 nannte die UN das jüdische Streben nach einem Staat, den Zionismus, „eine Form des Rassismus“. 1960 verurteilte sie die Entführung von Adolf Eichmann, dem Organisator des Holocausts, und seine Überstellung an ein israelisches Gericht. Glücklicherweise haben UN-Resolutionen keine konkreten Folgen.

Aber wofür sind die UN dann aus westlicher Perspektive überhaupt noch gut? Der Westen sollte die Versammlung als laufenden Reality Check sehen. Dafür, wo die Mehrheit der Länder der Welt politisch steht. Ein Gradmesser für die Akzeptanz westlicher Werte und Außenpolitik. Und die ist gering, wie die jüngste UN-Resolution zeigt, die den Terror der Hamas nicht einmal erwähnt. Ein Vorschlag Kanadas, in einem Zusatzartikel zumindest die Freilassung aller Hamas-Geiseln zu fordern, scheiterte.

Diese Abstimmung wie auch der iranische Vorsitz im Menschenrechtsrat zeigen: Was die UN verlautbart, sollte nicht moralisch überhöht werden, sondern mit mehr Gelassenheit zur Kenntnis genommen werden. Begründungen, die mit „Sogar die UN …“ beginnen, sind mit Vorsicht zu betrachten.



Wie schwer dieser Umgang mit der UN fällt, zeigte zuletzt auch die israelische Delegation. Diese heftete sich in Empörung über die Einseitigkeit der UN-Resolutionen „Judensterne“ an. Doch indem sie an die UN appelliert, die Barbarei der Hamas zu verurteilen, spricht sie der UN eine moralische Autorität zu, die diese nicht hat. Die UN taugt nicht als Gewissen der Welt.