Israels Premier vor dem Ende? Netanjahu hat sich schuldig gemacht

Es kommt der Tag – ja, der Tag der Befreiung Israels. Und zwar von noch einem Joch. Es trägt den Namen Benjamin Netanjahu. Für den Moment sind die israelische Gesellschaft und die Regierung geeint, zusammengeführt im Krieg gegen den Feind.

Danach allerdings werden alle Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, allen voran Israels Langzeitpremier. Denn die Anschläge sind in seiner Amtszeit passiert.

Dabei war Netanjahus Ruf als „Mr. Security“ des Staates Israel Teil seiner politischen Lebensversicherung. Vorbei. Diese Police läuft ab.

Stephan-Andreas Casdorff ist Herausgeber des Tagesspiegels. Er findet, Israel muss sich befreien von Benjamin Netanjahus Demokratur.

Die „New York Times“ hat gerade ein 40 Seiten starkes Papier veröffentlicht, „Jericho Wall“, das ein Dokument der Zeitgeschichte ebenso ist wie eines der Anklage.

Netanjahu unwissend über Hamas-Plan?

Israels Sicherheitsbehörden wussten demnach bereits seit mehr als einem Jahr von einem Angriffsplan der Hamas: erst Dauerfeuer mit Raketen, dann Drohnenangriffe auf Grenzsicherungsanlagen, schließlich Grenzübertritte durch Gleitflieger. Genau so ist es gekommen.

Netanjahu ist der Premierminister. Ihm werden alle sicherheitsrelevanten Berichte vorgelegt, fürs Land und darüber hinaus. Ausgerechnet dieser nicht? Nicht zu glauben. Wenn wirklich nicht – ein eklatanter Fall von Fehleinschätzung; wenn doch, dann ebenso – nur noch monströser.

Der Bericht wurde in jedem Fall ignoriert. Und Netanjahu wollte die Armee lieber die Siedler schützen lassen, um seiner rechtsradikalen Regierung willen.

Das Massaker an Israelis auf eigenem Gebiet, wo sie sich sicher wähnten – die vielen Toten lasten schwer auf der Seele des Landes. Die Menschen sind traumatisiert; das ist die schwerste Hypothek für seinen ohnehin umstrittenen Premier.

Eine tragische Situation. Die Hamas im Gazastreifen verschanzt, Krieg statt Entspannung – was für eine Entwicklung.

Exporte aus dem Gazastreifen hatten doch in den vergangenen Jahren zugenommen. Immer mehr Menschen aus dem Gazastreifen hatten eine Arbeitserlaubnis in Israel, bis zum 7. Oktober waren es gut 18.000. Es gibt innerhalb Israels schon auch viele Befürworter einer Zweistaatenlösung.

Jetzt das Massaker. Die Bodenoffensive mit all ihren Opfern. Der Geisel-Deal, der nur noch einmal den Schaden zeigt, den Israel davonträgt. Und all das gilt nach innen wie nach außen.

Es herrscht Wut quer durch alle politischen Lager. Sie hat die Unterstützung für Netanjahu auf einen historischen Tiefstand sinken lassen. Nur noch 25 Prozent der Wähler sehen in ihm den am besten geeigneten Politiker als Ministerpräsident.

Die Rechte wünscht sich, er hätte die Hamas ausgelöscht, die Mitte und die Linke wünschen sich, er hätte den Verhandlungskurs nicht aufgegeben. Israels Freunde wünschen sich das sowieso.

Strafverfahren im Gange

Über allem steht der Verdacht des Zynismus: Netanjahu, der immer alle gegeneinander ausspielt. Netanjahu, der um des eigenen Vorteils willen Schuld auf sich lädt. Netanjahu, der Mann ohne Skrupel.

In der zurückliegenden Zeit, vor dem Krieg, war ein Kampf mit Netanjahu und seiner rechtsextremen Regierung um Demokratie und Rechtsstaat entbrannt. Netanjahu war vorgeworfen worden, den Abbau von beidem zuzulassen. Zehntausende demonstrierten jeden Tag im ganzen Land, für Demokratie, gegen Netanjahu. Das war so, bis die Hamas in Israel einfiel.

Aber auch dieser Krieg wird enden. Dann muss sich dieser Premier endgültig verantworten. Es wird schon lange höchste Zeit. Seit mehreren Jahren laufen Strafverfahren wegen Korruption und Vorteilsnahme im Amt. Dazu müsste nun gegen ihn ermittelt werden wegen all dessen, was Israel erlitten hat und noch erleiden muss.

Netanjahu trägt Verantwortung. In erster Linie und politisch ohnehin. Dass er sich zu seinen Fehlern nicht bekennen will; dass von ihm kein einziges Wort der Reue zu hören ist – auch das muss enden. 16 Jahre als Premier sind genug.

Israel ist eine Demokratie. Israel kann das. Es muss sich befreien von Benjamin Netanjahus Demokratur. Der Tag wird kommen.