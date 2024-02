Israels Vormarsch auf Rafah Die doppelte Tragödie

Kriege sind verheerend, für Länder und für Seelen. Unzählige Menschen sterben, und die Moral wird schwer verletzt. Auch dieser Krieg im Nahen Osten ist so, wieder so.

Das gilt auch, wenn eine Seite – Israel – für sich das Recht auf Selbstverteidigung in Anspruch nehmen kann. Je länger der Krieg dauert, desto geringer wird dieses Recht von allen eingeschätzt, die von außen auf das Geschehen schauen. Der israelische Vormarsch auf Rafah im Süden des Gazastreifens verstärken Unverständnis und Ablehnung.

Ja, der Staat der Juden ist angegriffen worden in einer Weise, die ihresgleichen sucht. In allen Kriegen aller Jahrzehnte zuvor hat es kein solches Massaker an Alten, Kindern, Frauen, Männern gegeben wie am 7. Oktober vergangenen Jahres.

Erinnerungen an die Shoah, an den Massenmord durch die Nazis, bestimmen seither das kollektive Bewusstsein der Juden. Die Traumata sind neu entflammt. Und die Regierung entkommt ihnen nicht. Denn sie ist oberster Wächter des „Nie wieder“. Sicherheit ist israelische Staatsräson, das eigene Territorium soll unantastbar sein.

Die Reaktion Israels auf die Attacke der Terrororganisation Hamas, die „Neuen Nazis“, als die sie angesehen werden, war dementsprechend. Sie war in Härte wie Umfang erwartbar.

Nur im eigenen Land ist die Zustimmung zum Vorrücken groß

Aber die Reaktion auf Israels Vorgehen auch. Nur im Land selbst ist die Zustimmung groß. Da steht die Mehrheit hinter dem Vorrücken der Armee auf dem Gebiet der Hamas.

Daran ändert die Ablehnung von Benjamin Netanjahu bisher kaum etwas – Ablehnung, die allerdings wächst, je länger der Krieg dauert. Denn dass die Geiseln immer noch in den Händen der Hamas sind, ist ein Teil seiner Schuld.

Stephan-Andreas Casdorff ist Herausgeber des Tagesspiegels. Er wünscht sich dringend eine Besinnungspause im Nahen Osten.

Dass dieser Premier nach einem Ende des Krieges ungeschoren davon kommt, ist wenig wahrscheinlich. Die vielen, vielen Opfer klagen ihn an.

Ein Ende des Krieges – darum geht es. Jeder Krieg endet einmal, dieser muss es bald. Weil er unter allen Umständen für Millionen in dieser Region eine Tragödie ist.

Israel war zwar weltweit gesehen nie weniger isoliert als in diesem Krieg, aber es isoliert sich zusehends. Selbst die USA, unverbrüchlich an der Seite des jüdischen Staates, sein großer Beschützer, verlangen jetzt ein Abflauen der Kämpfe bis hin zu ihrer Einstellung. Und die Europäer, angeführt von der Bundesregierung, werden in dieser Forderung immer deutlicher.

Und die UN können wenig helfen

Tragisch ist außerdem, wie wenig die Vereinten Nationen hierbei helfen können. Sie haben ihre Glaubwürdigkeit zu massiv beschädigt, angefangen vom UN-Generalsekretär über die Sonderberichterstatterin für die palästinensischen Gebiete bis hin zu UNRWA, dem Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge in Nahost. Die Äußerungen der einen, die Verstrickungen der anderen – zurücktreten und neu anfangen, wäre zwingend geraten.

Allein, das wird nicht geschehen, und wenn überhaupt, dann gewiss nicht so schnell. Darum richten sich weltweit umso mehr Erwartungen an Israel als die einzige Demokratie des Nahen Ostens, sich überlegt und seinen Verächtern überlegen zu zeigen: durch ein Innehalten.

Wenn schon kein Waffenstillstand – für den erst noch Verhandler der Hamas mit der nötigen Verlässlichkeit und Autorität zur Durchsetzung gefunden werden müssen –, dann aber eine Feuerpause. Eine, die als Besinnungspause taugt, auf beiden Seiten.

Israel muss dringend abwägen, ob die international vehement abgelehnte vollständige Zerstörung des Gazastreifens mit Vertreibung von mehr als einer Million Menschen ihre verbliebenen rund 130 Geiseln zurückbringt. Und die Hamas, ob das Beharren auf Unmenschlichkeit ihr Kredit in Welt, zumal der arabischen, bringt. Beides ist nicht wahrscheinlich.

Im Gegenteil, ohne rasche Besinnung wird höchstwahrscheinlich neuer Urgrund für weitere Kriege gelegt, hüben und drüben: bei den Kindern. Je länger diese Generation das Gegenwärtige erlebt, desto stärker wird es ihre Seelen beschädigen und ihre Moral verheeren. Von einer guten Zukunft ist dann zu schweigen.