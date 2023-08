Linkspartei von der Spaltung Ihre Zerrissenheit ist ein Warnsignal

Wer will das nicht: die Sicherheit, dass alles, was kommt, gut werden möge. Oder dass es zumindest möglichst nicht schlechter kommt. Nur, diese Sicherheit kann im Grunde keiner versprechen, weil die Welt sich so rasant, nahezu täglich ändert. Darauf müssen sich alle einstellen. Alle heißt hier wirklich: alle. Also einschließlich derer, die Politik machen. Und damit sind wir bei der Linken.