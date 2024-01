Missbrauchsfälle in der Kirche Es ist alles noch viel schlimmer – dulden war gestern

Ein Beben sagt der Betroffene Detlev Zander voraus. Und darauf kann man nach dieser Studie in der evangelischen Kirche über Strukturen und Muster sexualisierter Gewalt und Missbrauchsformen auch nur hoffen. Jetzt gibt es keine Chance des Leugnens mehr, keinen Aufschub des Aufarbeitens. Dulden war gestern.

Bisher gab es nur 858 Menschen, die einen Antrag auf Anerkennungsleistungen bei der EKD stellten, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Weit mehr als 1000 werden es nun in jedem Fall werden, und die Zahl von Betroffenen wird noch erheblich höher sein. Mehr als 10.000 könnten es werden, und mehr als 3000 Täter. Zahlen, die einen Glaubenden schwindeln machen. Und zweifeln, ja verzweifeln lassen können – nicht am Glauben, wohl aber an der Institution Kirche.

Zumal die evangelische Kirche mit ihrer Studie nicht eben früh dran ist. 2010 schon gab es erste Missbrauchsberichte, 2020 erst begann die Studie. Die katholische Bischofskonferenz hatte schon 2018 die sogenannte MHG-Studie zu Fällen sexualisierter Gewalt in den eigenen Reihen veröffentlicht. Mit tausenden Fällen.

Vorsicht vor Hochmut

Oder beispielsweise das Erzbistum Köln mit dem viel gescholtenen Kardinal Rainer Maria Woelki, der 2021 eine Tiefenbohrung vornehmen ließ, wo jeder einzelne Fall untersucht worden ist. Selbst Woelki war schneller. Und gründlicher.

Darum Vorsicht vor Hochmut: Der unabhängige „Forschungsverbund ForuM“ legt ein Ergebnis vor, aber das darf gewiss nicht das Endergebnis sein. Denn während 2018 für die katholische Studie fast 40.000 Personalakten ausgewertet wurden, konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im neuen evangelischen Projekt nicht auf solche Daten zurückgreifen. Nur eine von 20 Landeskirchen lieferte Daten aus Personalakten wie gewünscht.

Mehr noch: Oft wurden in EKD und Diakonie bei Taten von sexualisierter Gewalt keine Disziplinarakten angelegt. Und dann können keine Personalakten untersucht werden, um Fehlverhalten herauszufinden. Da zweifeln nicht nur Mitglieder der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesregierung daran, dass die Landeskirchen und die Diakonie wirklich alles umfassend aufarbeiten wollen. Das müssen sie erst noch beweisen.

Stephan-Andreas Casdorff ist Herausgeber des Tagesspiegel – und in der evangelischen Kirche hochaktiv

So schlimm ist es ja gar nicht? Wer diese Hoffnung hatte, erlebt: Es ist noch schlimmer. Darum ist es so nötig, allen möglichen Vertuschungsvorwürfen mit einem Maximum an Transparenz zu begegnen. Keine Angst vor Offenheit! Zumal doch sicher ist, dass die Zahlen niemals das ganze Dunkelfeld ausleuchten, zu eingeschränkt ist die Daten- und Quellenlage.

Der Ulmer Psychiater Jörg Fegert hat dieses Dunkelfeld auf Grundlage einer Umfrage für beide Kirchen auf jeweils rund 114.000 Betroffene beziffert. Da kann noch was kommen.

Ja, in der evangelischen Studie sind alle einbezogen, Pfarrpersonen, Erzieher, alle, und zwar in Kirche wie Diakonie. Doch taugt das nicht zu Entschuldigung noch Entlastung, nicht bei diesen Zahlen. Außerdem: Der jahrelange Verweis auf den Zölibat der Katholiken als Hauptursache des Missbrauchs trifft bei Protestanten nun mal gar nicht zu.

Davor, danach: Vor der Studie waren immerhin schon zwei hohe Kirchenleitende zurückgetreten. Danach kann es noch weitere geben, die es trifft.

Sogar die amtierende Ratsvorsitzende Kirsten Fehrs muss sich der Vorwürfe erwehren, Fälle von Missbrauch nicht richtig behandelt zu haben. Betroffene sind bis heute unglücklich mit ihrer Arbeit als Beauftragte.

Das Ausmaß muss die evangelische Kirche in ihrem Innersten treffen. Sagen wir mit ihren erhabenen Worten: Wo die Herzen erbeben, wird der richtige Weg offenbar. Stuhlkreisrhetorik ist nicht die richtige Antwort. Der Wunsch, alles und sich schnell zu beruhigen, alles hinter sich zu lassen – das führte nur zu falscher Harmonie. Stille Dulder hat es lange genug gegeben.