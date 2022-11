Nur die Amerikaner bestanden den Test Dem Raketeneinschlag in Polen folgte eine verpfuschte Informationspolitik

Der Raketeneinschlag, bei dem am 15. November zwei Polen in der Nähe der ukrainischen Grenze getötet wurden, erwies sich nicht so sehr als Test für die Verteidigungspolitik als vielmehr für die Informationspolitik Polens, der Ukraine und der Nato. Und nur die Amerikaner haben ihn bestanden.

