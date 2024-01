Politische Unkultur Drohen in Deutschland amerikanische Verhältnisse?

Selten hat die Republik einen ruppigeren Start ins neue Jahr erlebt. Vizekanzler Robert Habeck muss vor wütenden Bauern fliehen, auf blockierten Kreuzungen baumeln an Galgen Ampel-Symbole, und am Mittwoch legt ein Streik die Bahn weitgehend lahm.

Verschiebt sich da etwas, wird die politische Kultur beschädigt sein, wenn die Traktoren wieder in den Scheunen parken und die Züge zum Normalbetrieb zurückgekehrt sind?

Vor amerikanischen Verhältnissen warnen nun Grünen-Politiker. Und übersehen dabei, dass sie selbst dazu beitragen, dass sich Menschen nicht nur von der Ampel abwenden, sondern von der Politik insgesamt. Denn die Misere der Koalition schwächt das Vertrauen ins demokratische System.

Hans Monath ist Tagesspiegel-Autor und war mehr als zwanzig Jahre lang im Hauptstadtbüro. Er wünscht sich einen Befreiungsschlag von Kanzler Scholz.

Das Selbstverständnis der Regierungsparteien SPD und Grüne als Fortschrittsbereiter durch forcierten Wandel steht quer zur gesellschaftlichen Stimmung. Die ist angesichts von Herausforderungen wie neuen Kriegen geprägt durch Veränderungsmüdigkeit. Die Kluft lässt sich nur schließen durch eine besonders vorsichtige, intensive und glaubhafte Kommunikation.

Scholz darf nicht der sture Besserwisser bleiben

Womit wir beim Kanzler wären. Den galoppierenden Vertrauensverlust seiner Regierung kann er nur durch einen Befreiungsschlag stoppen. Der setzt sein Eingeständnis voraus, dass etwas furchtbar schiefgelaufen ist. Und er wird nur gelingen, wenn Olaf Scholz sich neu erfindet, vom Modus des sturen Besserwissers in den des dialogbereiten Erklärers wechselt.

Und den Neuanfang dadurch glaubwürdig macht, dass er die Ausfälle in seinem Kabinett ersetzt. Leider gibt es bislang keine Anzeichen dafür, dass er die Krise zur Stunde des Kanzlers machen wird. Auf alte Weise will er eine Koalition weiter schleppen, die sich schon dafür feiert, wenn sie sich ausnahmsweise einmal einigt.

Noch gibt es wichtige Unterschiede der politischen Kultur zwischen Deutschland und den USA. Die auf vielen Ebenen jahrzehntelang eingeübte Konsensdemokratie ist weit entfernt von der Freund-Feind-Praxis jenseits des Atlantiks. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk liefert bei allen Mängeln eine Informationsbasis, die viele verbindet.

Wird die öffentliche Kommunikation vorwiegend bestimmt von den Rändern, frisst sich die gewalttätige Sprache, die Unversöhnlichkeit und die Rohheit des Umgangs auch in die Mitte hinein. Hans Monath

Die Selbstisolierung in politischen und sozialen „Blasen“ ist in Deutschland in sozialen Netzwerken weit stärker verbreitet als in der Realität. Hierzulande gibt es, wie der Soziologe Steffen Mau in seinem Buch „Triggerpunkte“ gezeigt hat, eine Zweidrittelmehrheit, die für vernünftige Lösungen zu gewinnen ist.

Aber eines stimmt: Wird die öffentliche Kommunikation vorwiegend bestimmt von den Rändern, frisst sich die gewalttätige Sprache, die Unversöhnlichkeit und die Rohheit des Umgangs auch in die Mitte hinein.

Denn die Bauern sind nicht alleine mit ihrem Protest, auch Teile von Handwerk und Mittelstand schließen sich an. Der Verteilungskonflikt um Agrarsubventionen ist längst aufgeladen mit identitätspolitischen Motiven, in denen das Land gegen die Stadt steht: Ihr in Berlin habt euch verabschiedet von unserer Realität, heißt der Vorwurf.

Für die Kultur des Konsenses trägt auch die größte Oppositionspartei Verantwortung, die nun den Protest der Bauern genüsslich befeuert. Fast eilfertig hat die Union die Gewalt verurteilt. Trotzdem läuft sie Gefahr, in den Attacken auf die Ampel das Maß zu verlieren und Umgangsformen gutzuheißen, die später einmal für sie selbst zum Problem werden können.

Und dann warten in diesem Jahr noch die Europawahl und drei Landtagswahlen im Osten, bei denen Demoskopen der AfD große Erfolge vorhersagen. Die drei Ampelparteien, für die es schlecht aussieht, aber verharren in Attentismus. Ein praktisches Konzept, wie sie den Rechtsruck verhindern wollen, hat noch keine von ihnen vorgelegt.

Wenn es düster wird und die Probleme mit Macht heranrollen, suchen manche Trost in Hölderlins Satz „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“. In diesem Jahr sollte sich kein Demokrat darauf verlassen. Womöglich wird es Zeit, dass sich die schweigende Mehrheit der Vernünftigen selbst zu Wort meldet. Den öffentlichen Diskurs den Rohen und Lauten zu überlassen, wäre jedenfalls keine gute Idee.