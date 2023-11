Richtungsstreit in der Union Das Ende des schwarz-grünen Projekts

Wie falsch doch öffentliche Zuschreibungen liegen können: Nach den hessischen Landtagswahlen wurde Boris Rhein zum Protagonisten von Schwarz-Grün stilisiert, als Gegenspieler von Friedrich Merz in einer Reihe mit Hendrik Wüst und Daniel Günther.

Da war wohl eher interessiertes Wunschdenken Vater des Gedankens. Rheins Koalitionsentscheidung zugunsten einer geschwächten SPD ist das Gegenteil von Daniel Günthers Präferenz für die Grünen gegenüber der FDP nach der letzten Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Und es ist eine klare Aussage im Richtungsstreit innerhalb der Union: eine Absage an Schwarz-Grün und an eine CDU, die sich selbst als die etwas softere Variante der Grünen versteht.

Rheins Entscheidung, einschließlich der Untersagung von „Gendern mit Sonderzeichen“, ist vielmehr ein Statement zugunsten einer unterscheidbaren bürgerlichen Union, die sich sowohl von der AfD als auch den Grünen klar abgrenzt, die in beiden ihre hauptsächlichen Gegner sieht und die vor allem eines tut: selbstbewusst die bürgerliche Mitte zu repräsentieren und von diesem Standpunkt aus um Stimmen enttäuschter Ampel-Wähler, in die Nichtwählerschaft abgewanderter eigener Anhänger und rückkehrwilliger AfD-Wähler zu werben.

Andreas Rödder ist Professor für Neueste Geschichte an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und leitet seit 2021 den konservativen Think Tank Republik21 und ist Vorsitzender der CDU-Grundwertekommission.

Die strategischen Voraussetzungen dafür sind gegeben, zumal gerade die kulturelle Hegemonie der Grünen zu Ende geht. Die Union muss aber über die Kritik an den Pannen der Ampel hinausgehen. Sie muss ein positives Selbstbild verkörpern und Vertrauen schaffen, dass sie Deutschland mit einer Politik, die Chancen eröffnet, Kräfte entfesselt und Wohlstand mehrt, in eine gute Zukunft führen kann. Sie muss auf die schöpferischen Kräfte von individueller Freiheit und Selbstverantwortung, Ordnungspolitik und Wettbewerb setzen statt auf Verzicht und allgegenwärtige staatliche Regulierung.

Und sie muss das von den Klimaaktivisten bis zur Migrations-Community vorherrschende Narrativ überwinden, dass die bürgerliche westliche Gesellschaft in erster Linie zerstörerisch und diskriminierend sei. „Yes we can“ auf deutsch, „wir schaffen das“ in bürgerlich.

Koalitionen mit den Grünen sind dadurch auch in Zukunft nicht ausgeschlossen, sondern Teil des demokratischen Geschäfts, je nachdem wie Wahlen ausfallen. Als Zukunftsprojekt und als Sehnsuchtsort für die Union aber ist schwarz-grün passé. Und im Sinne der Demokratie kann man nur sagen: Das ist auch gut so.