Rivalitäten im Feminismus Das Tauziehen der Frauen

Alltagsgewalt, Ausbeutung, Patriarchat, Femizide - es gibt genug Anlass für internationale, feministische Solidarität. Im Iran werden Frauen hingerichtet, die gegen den Schleierzwang aufbegehren. In Afghanistan sind Frauen die Universitäten versperrt. In der Türkei wurden die Rechte von Frauen wieder eingeschränkt. Als „Krieg gegen Frauen“ bezeichnet die mexikanische Soziologin Cristina Rivera Garza die Lage in Mexiko. Allein 2020 wurden dort Tag für Tag zehn Frauen ermordet.