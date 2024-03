Scholz und das Nein zum Taurus Was hilft sein „Basta“ gegen Putin?

Wenn diese Kanzlerbefragung im Bundestag zu Taurus und anderem eines gezeigt hat, dann das: Olaf Scholz kann keiner. Jedenfalls denkt er das, und irgendwie sagt er das auch so, allerdings wirkt er dabei zwischenzeitlich überraschend dünnhäutig. Trotzdem gilt: Da können sie in der Opposition reden, wie sie wollen, in seiner Koalition aber auch.

Wer es noch nicht wusste oder nicht glauben wollte – Scholz hat entschieden, ist entschieden, bleibt entschieden: gegen den Taurus für die Ukraine. Im Forum der Öffentlichkeit, dem des Souveräns, in unser aller Hohem Haus, hat der Kanzler von höchster Warte aus gesprochen. Und wie.

Es mag sich jetzt noch dafür einsetzen, wer will, ob Anton Hofreiter von den Grünen oder Marie-Luise Strack-Zimmermann von der FDP, einerlei, ihren Vormann in der Ampel wird niemand umstimmen. Höchstens er sich selbst. Und das ist, Stand heute, unwahrscheinlich.

Der Stand ist: Scholz wird schon wissen, dass der Marschflugkörper gar nicht von deutschen Soldaten auf Ziele programmiert werden muss, weder im Land noch außerhalb. Aber ob nötig oder nicht, der Kanzler findet, dass dieses Kriegsgerät schlicht nicht ohne deutsche Soldaten eingesetzt werden kann und soll. Daraus leitet er den Begriff der Kriegsbeteiligung ab.

Stephan-Andreas Casdorff ist Herausgeber des Tagesspiegels. Er fragt sich, wie und wo Putin jetzt gestoppt werden soll.

Wenn er das so sieht, bleibt wirklich nicht mehr viel zu diskutieren. Dann wird der Taurus auch nicht auf Umwegen abgegeben, weder an die Briten noch gar an die Ukrainer. Das wäre für Scholz – obwohl er das nicht so sagt – bloße Spiegelfechterei. Vielleicht hält er das sogar für intellektuell unredlich.

Für gefährlich aber wohl allemal. Denn auf der Gegenseite sitzt tatsächlich einer, der das alles wach beobachtet und durchschaut: Wladimir Putin. Und wenn richtig ist, dass der nicht mit normalen Maßstäben zu messen ist, dieser Tyrann, dieser Ras Putin, dann kann man durchaus Furcht davor haben, dass er das alles ernst meint, was er sagt. Einschließlich des Einsatzes von Atomwaffen.

Der Agent im Kreml – ein Meister im Zersetzen der Psyche

Immerhin spricht Putin seit dem 24. Februar 2022 von dieser Option, in der einen oder anderen Form, und ganz gewiss mit Blick auf die Krim, die er niemals wieder hergeben will. Der gelernte Agent im Kreml ist dazu ein Meister im Zersetzen der Psyche von Menschen, Staaten, Bündnissen. Das praktiziert er gerade.

Putin ist vom Wahn befallen, ein russisches Großreich zu errichten. Das macht ihn sogar noch einmal gefährlicher. Es wäre allerdings gut, wenn der Kanzler in dieser Hinsicht einen klitzekleinen Einblick in sein Denken gegeben hätte. Oder noch geben würde. Dann wäre es einfacher, ihm zu folgen.

Bleibt trotzdem die Frage: Wie ist Putin zu stoppen? Und wo? Wegen zögerlicher Waffenlieferungen in zurückliegender Zeit ist die ukrainische Offensive keine richtige geworden. Fatal ist das, ganz schrecklich.

Die Wirklichkeit ist brutal anders

Jetzt sieht es so aus: Die ukrainischen Verbände stecken fest, die Munition geht aus, es fehlen Soldaten, die Moral sinkt – und die Russen sind auf dem Vormarsch. Dass die nicht genügend Waffen haben könnten oder Soldaten, ist bloß ein Wunsch. Die Wirklichkeit ist brutal anders.

Deshalb ist die Debatte in der Koalition ja auch in dieser Weise entbrannt: weil es um eine historische Herausforderung geht, für Deutschland, überhaupt für den ganzen Westen. Und weil Putin mehr will als die Ukraine. Also muss er gestoppt werden, zwangsläufig. Für alle am besten wäre: im Osten der Ukraine. Im Westen stünde der Russe gewissermaßen in unserer Haustür.

Das sehen alle, sehen besonders Grüne und FDP, darauf wollen sie eine machtvollere Antwort geben. Aber ihre Ampel für Taurus gefährden? Dann doch lieber nicht. Die Dimension des Geschehens wird so einerseits dem Wunsch nach Machterhalt untergeordnet, andererseits dem Kanzler.

Scholz sagt: Wir liefern so viel, das hilft, mehr als jeder andere in Europa. Taurus hilft nicht. Basta. Am Ende zählt das Wort des Kanzlers. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass seine Haltung tatsächlich Schaden vom Land abwendet.