Tod einer Radfahrerin Meine unendliche Wut

Ich bin so wütend, traurig, ohnmächtig, und ich habe Angst. Am liebsten würde ich mein Fahrrad für immer im Keller wegschließen und es nie wieder fahren. Aber das geht nicht. Mein Fahrrad ist mein einziges Fortbewegungsmittel. Ich brauche es für meine Einkäufe. Ich brauche es, um zum Arzt zu kommen. Ich brauche dieses gottverdammte Ding, das mich bisher immer lebend an mein Ziel gebracht hat.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden