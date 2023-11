Methoden von gestern, Probleme von morgen Und wieder sind die Kitas zu – streikt doch mal kreativer!

Kitas dicht, Schulhorte zu, Unterrichtsausfall: Am Mittwoch werden die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Stadtstaaten es schon wieder schaffen, vielen Eltern auf einmal den Tag zu vermiesen. Womöglich steckt in dieser Schuldzuweisung schon der erste Denkfehler. Vielleicht ist es die hartherzige Arbeitgeberseite, die sich den Ärger verdient hat.

Doch es sollte nicht Aufgabe der Eltern sein, sich darüber Gedanken zu machen, wer denn nun nachzugeben hat oder auch nicht. Ihre Sympathien werden ohnehin bei den Erziehern und Lehrerinnen liegen. Denn die Eltern erleben jeden Tag, wie die Fachkräfte in einem völlig heruntergewirtschafteten System unter teils indiskutablen Arbeitsbedingungen den Laden am Laufen halten.

Methoden von gestern gegen die Probleme von morgen

Der Punkt aber ist ein anderer: Warum um Himmels Willen streiken die Pädagoginnen und Pädagogen nicht ein kleines bisschen kreativer! Derzeit kämpfen sie mit den Methoden von gestern gegen die Probleme von morgen.

Eine Erzieherin spielt in einer Kita mit Kindern. © dpa/Uwe Anspach

Ob sich die Politik wirklich nachhaltig davon beeindrucken lässt, wenn nur die Beschäftigten selbst auf Straßenkreuzungen herumstehen und Transparente in die Höhe halten? Wohl eher nicht. Das gehört zur Folklore.

Ungerührt nehmen die Gewerkschaften den Ärger der Eltern in Kauf. Er ist sogar eingepreist. Schließlich, so die Idee, schreiben die aufgebrachten Eltern Protestbriefe an die politisch Verantwortlichen und sorgen so für einen Stimmungsumschwung. Das aber ist nicht mehr als bequemes Wunschdenken.

Wer in Berlin zwischen Klimaklebern, Fußballfans und Pro-Palästina-Bewegten noch auf sein Anliegen aufmerksam machen will, muss eine Schippe drauflegen. Warum ziehen nicht alle Kita-Gruppen gemeinsam vor das Rote Rathaus und zeigen mit tausenden Kindern und Eltern, dass es so nicht weiter geht? Für eine einmalige Aktion mit Wumms würden die Eltern sich wohl lieber freinehmen als für den dritten Streiktag in kurzer Folge. Sogar ein vierter ist schon angekündigt.

Tausende Kinderbriefe direkt ins Senatorenbüro, eine Menschenkette an der Spree entlang: So ziemlich alles wäre origineller, als wieder und wieder einfach den Laden dichtzumachen.