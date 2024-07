Weder Untergang noch Heilsbringer Der Umgang mit KI muss leichter werden und Spaß machen

Künstliche Intelligenz kommt in der deutschen Debatte in der Regel recht wuchtig daher. Mal ist sie Drohkulisse, mal Heilsversprechen. Sie kann das Leben verlängern, die Mobilitätswende einleiten, die Klimakrise lösen. Oder aber: Arbeitsplätze ersetzen, Kriege führen und Falschinformationen verbreiten. Man muss sie wahlweise strengstens reglementieren oder schleunigst beschleunigen, am besten alles auf einmal.

Die EU hat kürzlich in Rekordzeit ein hochumstrittenes KI-Gesetz verabschiedet, das nun auch in deutsches Recht umgesetzt werden muss. Wirtschaftsvertreter zetern, dass Amerikaner und Chinesen der europäischen KI-Branche davonlaufen, während Verbraucherschützer vor neuen Monopolen durch die Tech-Giganten warnen.

In Unternehmen werden hektisch Arbeitsgruppen gegründet, aus Angst, einen Hype zu verpassen. Und gleichzeitig Entscheidungen hinausgeschoben, weil die Zukunft ungewisser denn je scheint. Jede Branche wird transformiert, neue Geschäftsmodelle entstehen und nicht wenige könnten obsolet werden.

Miriam Schröder ist Geschäftsführende Redakteurin des Tagesspiegel-Backgrounds und Mitglied der Chefredaktion. Sie wünscht sich, dass schon in der Schule der Umgang mit KI vermittelt wird – spielerisch.

Vielen Menschen macht das so viel Angst, dass sie sich dem Thema gleich verweigern. Noch ein neues Tool? Och nö! Wohl ahnend, dass sie sich das eigentlich nicht leisten können. In einer Umfrage für das Karriereportal LinkedIn sagten 44 Prozent der Befragten: Sie fürchten, dass sie mehr zum Thema KI wissen sollten, als sie tun. 34 Prozent haben das Gefühl, dass ihre Kollegen längst weiter sind. Und jeder Dritte hat sogar schon einmal behauptet, ein KI-Tool verwendet zu haben, obwohl das gar nicht stimmte.

KI muss viel stärker in den Alltag integriert werden

Wenn es noch etwas werden soll mit der Transformation hierzulande, braucht die Künstliche Intelligenz einen Imagewandel. Weg von der Allmachtsfantasie hin zu einer Freundin, die hilft, wenn man sie braucht – und dabei keine blöden Fragen stellt.

Dafür braucht es Anwendungen, die einfach bedienbar und idealerweise bereits in den Alltag der Nutzer integriert sind, egal ob privat oder beruflich. Ein Kalender zum Beispiel, der zum Geburtstag der Schwiegermutter automatisch eine Whatsapp-Nachricht schickt. Oder für den Fall, dass der Nachrichtenverlauf ein gutes Verhältnis nahelegt, rechtzeitig ein Geschenk bestellt.

Spätestens wenn Apple, wie angekündigt, ein iPhone herausbringt, in das derlei Funktionen bereits integriert ist, werden auch jene automatisch mit KI arbeiten, die bislang davor zurückschrecken. Das heißt natürlich nicht, dass man der Technologie blind vertrauen sollte. Eine Künstliche Intelligenz ist immer nur so schlau, so gut oder so böse wie die Daten, mit denen sie gefüttert wurde. Und wenn diese Daten in einem geschlossenen Ökosystem erzeugt und gesammelt werden, ist und bleibt Skepsis angebracht.

Ethische Debatten über den Einsatz von KI müssen in der Schule einen Platz finden, genauso wie die Förderung allgemeiner Problemlösungskompetenzen, die viel wichtiger geworden sind als auswendig gelerntes Wissen. Miriam Schröder

Um das verstehen und bewerten zu können, braucht es Erfahrung. Eine andere Umfrage von LinkedIn kommt aber zu dem Schluss, dass mehr als die Hälfte aller Unternehmen bislang weder Trainings noch Richtlinien zum Umgang mit KI anbietet, obwohl ihre Mitarbeiter sich das wünschen. Schließlich birgt die Technik auch ein verlockendes Versprechen: Den ganzen Kram zu erledigen, der nervt, damit der Mensch das tun kann, was ihm wichtig ist.

Ähnlich sieht es, kaum verwunderlich, im Schulunterricht aus. Zwar gibt es Studien, die zeigen, dass Schülerinnen und Schüler schon regelmäßig KI nutzen, um sich auf den Unterricht vorzubereiten. Bei den Schulen selbst aber gibt es noch jede Menge Unsicherheit – und mehr Tools und Rechtsgrundlagen, als es Bundesländer gibt.

Dabei geht es längst nicht nur um den Informatikunterricht. Ethische Debatten über den Einsatz von KI müssen in der Schule einen Platz finden, genauso wie die Förderung allgemeiner Problemlösungskompetenzen, die viel wichtiger geworden sind als auswendig gelerntes Wissen.

Wichtig ist: spielerisch muss es sein, Spaß machen darf es auch. Damit die nächste Generation unbefangener an Innovationen herangeht und eines Tages selbst die Tools entwickelt, die wir brauchen.