Weltrettung im Schneckentempo Warum die Klimakonferenz in Dubai trotzdem wichtig ist

Hat das Spektakel denn überhaupt einen Sinn? Zum 28. Mal fliegen an diesem Donnerstag tausende Delegierte zu einer Weltklimakonferenz, diesmal ausgerechnet ins Öl- und Gas-Emirat Dubai.

Seit sich die Staaten der Welt zum ersten Mal 1995 zu einer COP trafen, damals übrigens in Berlin, ist die globale Temperatur weiter gestiegen, die Konzentration von CO₂ in der Atmosphäre ist heute so hoch wie zuletzt vor etwa 20 Millionen Jahren, und 2023 wird das wärmste Jahr gewesen sein, seitdem wir die Temperaturen niederschreiben. Also außer Spesen nichts gewesen? Im Gegenteil.

Dass die Weltklimakonferenz jetzt stattfindet, ist wichtig. Die Corona-Folgen, Russlands Krieg gegen die Ukraine und die Inflation binden Kräfte in der Politik, belasten Gesellschaften immens. Kurz nach dem furchtbaren Terrorakt der Hamas gegen jüdische Israelis gab es Gerüchte, die COP könnte ganz ausfallen.

Dass sich stattdessen jetzt Politikerinnen und Politiker, Vertreterinnen großer Wirtschaftsunternehmen, Wissenschaftler und Mitglieder von NGOs zwei Wochen lang auf globale Klimafragen konzentrieren, ist deshalb ein erster Erfolg – und notwendig.

Ruth Ciesinger verantwortet den Tagesspiegel-Klimapodcast Gradmesser. Sie findet: Klimapolitik ist ein Marathon, der nur global gewonnen wird.

Denn Extremwetter, Dürren, Überflutungen und Ernteausfälle bedrohen heute schon Millionen Existenzen und mittelfristig auch unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt in Europa. Und sie werden so lange zunehmen, bis die Welt es schafft, global kein zusätzliches CO₂ mehr in der Atmosphäre abzulagern. Wege dorthin international immer wieder neu zu verhandeln, nachzuschärfen, zu verbessern, auf Fehlendes hinzuweisen, sowie neue, voranschreitende Bündnisse zu schmieden, genau dafür ist eine COP da.

Wenn sie gut organisiert ist, was in Dubai sicher der Fall sein wird. Und wenn sie nicht als Plattform für fossile Geschäfte missbraucht wird, was – auch in Dubai – vor allem Nichtregierungs- und Umweltorganisationen befürchten.

Die COP in Dubai hat Erfolgspotenzial

In jedem Fall aber wird diese COP ein kritisches Schlaglicht auf die konkreten nationalen Klimaschutzbeiträge werfen. Zum ersten Mal wird in der globalen Bestandsaufnahme eine Zwischenbilanz gezogen, wo die Staaten hier jeweils stehen, und wie sich ihre Ziele mit der im Pariser Klimaabkommen verabredeten Begrenzung der Erderwärmung – auf deutlich unter zwei Grad, am besten 1,5 Grad im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung – vertragen.

Das UN-Klimasekretariat hat schon im Vorfeld der COP seinen entsprechenden Bericht veröffentlicht, klar ist: Die Staaten sind nicht auf dem vereinbarten Weg. Aktuell steuern wir auf eine 2,7 Grad wärmere Welt zu. Sich bei der Konferenz mit diesen Zahlen im Hinterkopf direkt in die Augen schauen zu müssen, entfacht in Verhandlungen eine ganz andere Dynamik. Das ist die Logik des Systems der Weltklimakonferenz, die keine rechtliche Handhabe gegen säumige Mitglieder hat. Tatsächlich hat es auch gewirkt – noch 2010 war die Weltgemeinschaft auf einem Weg in eine 4,5 Grad wärmere Welt gewesen.

Aber natürlich ist das Tempo angesichts der kommenden Folgen einer sich weiter auswachsenden Klimakrise zu langsam. Die Welt müsste so schnell wie möglich aufhören, Öl, Kohle und Gas zu verfeuern. Das wäre auch ein enormer Erfolg der Weltklimakonferenz, könnten sich die Staaten in ihrer Abschlusserklärung auf einen Ausstieg einigen. Wahrscheinlich ist es leider nicht: Viele Länder setzen sogar auf das Erschließen weiterer neuer fossiler Energiequellen – wovon auch Deutschland profitieren will.

In anderen Bereichen könnte in Dubai aber durchaus etwas erreicht werden: Das Ziel, den Ausbau der Erneuerbaren Energien bis 2030 zu verdreifachen, wäre ein klares Signal auch für Investoren, wo Gelder künftig ertragreich hinfließen könnten, das Gleiche gilt für das Ziel, eine Verdoppelung der Energieeffizienz zu erreichen.

Beim Thema Finanzen ist im vergangenen Jahr in Ägypten ein grundsätzlicher Durchbruch für einen Fonds im Blick auf Klimaschäden und Verluste in armen und sich entwickelnden Ländern gelungen. In Dubai kann jetzt konkret entschieden werden, wer anfängt einzuzahlen. Für die wichtige Frage, wie die grüne Transformation in sich entwickelnden Ländern gelingt, die dafür keine privaten Investoren gewinnen, gibt es konkrete Vorschläge.

Es gibt also viel Gesprächsbedarf und potenzielle Erfolge. Und weil der Marathon Klimapolitik letztlich nur global gewonnen werden kann, braucht es den internationalen Austausch. Deutschland sollte deshalb dazu beitragen, dass im kommenden Jahr eine 29. COP stattfindet.

Turnusgemäß wäre Osteuropa an der Reihe, aber Russland blockiert den EU-Vorschlag Bulgarien. Findet sich kein anderer Gastgeber, ist das Gastgeberland des UN-Klimasekretariats gefragt. Und das hat seinen Sitz in Bonn.