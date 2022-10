Wütende Bürger, wüste Thesen Diffuse Desorientierung wird größer und muss begrenzt werden

Abendessen draußen in Berlin, am ungewöhnlich sommerlichen Mittwoch dieser Woche. Die Restaurants sind gut besucht, die Stimmung ist friedlich. Da stapft mit einem Mal eine lose Gruppe unzufriedener „Spaziergängern“ über das Schöneberger Trottoir, rund fünfzig, sechzig Leute. Klingelnd, singend, skandierend tragen sie handgemalte Schilder gegen Schuldige an den Tischen vorüber. Ihr Tenor: Die Grünen sind unser Ruin! Schluss mit den Impfungen! Kein Krieg gegen Putin! Stoppt Energiewucher! Weg mit den Masken!

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden