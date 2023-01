Nach nur einem Tag Diebe stehlen Statue von Rammstein-Sänger Till Lindemann in Rostock

Nur einen Tag nach ihrer Aufstellung haben Unbekannte eine Bronzestatue des anonymen Künstlers Roxxy Roxx von Rammstein-Sänger Till Lindemann in Rostock gestohlen.

Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Statue stand auf einer Grünfläche im Stadtteil Evershagen, wo Lindemann einen Teil seiner Jugend verbrachte. Die Polizei sei am Mittwochvormittag gegen 10.00 Uhr über den Diebstahl informiert worden.

Das Kunstwerk auf einem Sockel war als „frühes Geburtstagsgeschenk“ für Lindemann aufgestellt worden, der an diesem Mittwoch 60 Jahre alt wurde. „Early happy birthday, @till_lindemann_official I made you a statue“, schrieb Roxxy Roxx am Dienstag auf seinem Instagram-Account.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Aktion war im Internet auf viele „Likes“ und positive Reaktionen gestoßen. „Auf dass er dort ewig stehen möge!“, hieß es in einem Kommentar.

Diese Hoffnung wurde enttäuscht. Für Roxxy Roxx die zweite schlechte Erfahrung: Schon im Juli 2019 hatte er dem Rapper Marteria in der Rostocker Innenstadt eine Statue mit dessen Kunstfigur „Marsimoto“ gewidmet. Auch sie wurde nach nur zwei Tagen von Unbekannten gestohlen. (dpa)

Zur Startseite