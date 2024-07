Nach obszöner Geste UEFA ermittelt gegen Bellingham

Die Europäische Fußball-Union UEFA hat ein Disziplinarverfahren gegen den englischen Nationalspieler Jude Bellingham eingeleitet.

Es werde geprüft, ob der 21-Jährige mit seiner obszönen Geste im EM-Achtelfinale gegen die Slowakei (2:1 nach Verlängerung) gegen die Verhaltensregeln verstoßen habe, teilte der Kontinentalverband am Montag mit. Sollte Bellingham bestraft werden, könnten ihm Folgen für das anstehende Viertelfinale drohen.

Bellingham hatte die Engländer am Sonntag in Gelsenkirchen mit einem Traumtor zum 1:1 in die Verlängerung gerettet. Sein Jubel nach dem Treffer hatte für Diskussionen gesorgt. Dem Mittelfeldspieler von Real Madrid war vorgeworfen worden, sein angedeuteter Griff in den Schritt habe sich gegen die Bank des Gegners gerichtet.

Der Ex-Profi von Borussia Dortmund verteidigte sich gegen die Kritik und teilte via X ein Video, zu dem er erklärte: „Das war ein Insider in Richtung ein paar meiner Freunde, die im Stadion waren. Nichts als Respekt für die Slowakei und wie sie heute gespielt haben.“

England trifft im Viertelfinale am Samstag (18.00 Uhr) in Düsseldorf auf die Schweiz. (dpa)