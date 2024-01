Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Gefährden Parteineugründungen unsere Demokratie?

Der konservative Verein Werteunion unter Leitung von Hans-Georg Maaßen hat beschlossen, sich in eine Partei umzuwandeln. Sie strebt an, bereits im September bei den ostdeutschen Landtagswahlen anzutreten. Die Anfang Januar gegründete Wagenknecht-Partei BSW plant hingegen, schon im Juni an der Europawahl teilzunehmen. Mehr Parteien führen zu mehr Fragmentierung, die wiederum die Mehrheitsfindung im Parlament erschwert.

Daher möchten wir gerne von Ihnen wissen:

Gefährden Parteineugründungen unsere Demokratie?

Nehmen Sie an unserer Umfrage teil.

Ergebnis der vorherigen Umfrage:

Wie zufrieden sind Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Berlin?

33 Prozent der Befragten geben an, dass sie eher zufrieden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Berlin sind, 10 Prozent sind sehr zufrieden. 29 Prozent antworten auf die Frage mit eher unzufrieden, 16 Prozent mit sehr unzufrieden. 12 Prozent sind unentschieden.

Auf die Frage, wie häufig sie die öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin nutzen, antworten 49 Prozent der Befragten mit sehr oft, 26 Prozent mit eher oft und 13 Prozent mit eher selten. 8 Prozent sind unentschieden. Nur 3 Prozent der Teilnehmer geben an, sehr selten die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen und 1 Prozent wählt nie.

Die Zuverlässigkeit bzw. Pünktlichkeit der Berliner Verkehrsmittel stufen jeweils 29 Prozent der Befragten als mittel und eher gut ein. 26 Prozent wählen eher schlecht, 12 Prozent sehr schlecht und 4 Prozent sehr gut.

Das Kriterium Sauberkeit bewerten 31 Prozent der Teilnehmer mit mittel, 28 Prozent mit eher schlecht, 22 Prozent mit sehr schlecht, 17 Prozent mit eher gut und 2 Prozent mit sehr gut.

Ihr Sicherheitsgefühl in den öffentlichen Verkehrsmitteln bewerten 30 Prozent mit mittel, 28 Prozent mit eher gut, 22 Prozent mit eher schlecht und 14 Prozent mit sehr schlecht. 6 Prozent fühlen sich sehr sicher.

Die Barrierefreiheit stufen 42 Prozent der Teilnehmer als mittel, 27 Prozent als eher gut, 21 Prozent als eher schlecht, 6 Prozent als sehr schlecht und 4 Prozent als sehr gut ein.

Den Service in den Berliner Verkehrsmitteln nehmen jeweils 31 Prozent der Befragten als eher schlecht oder mittel wahr. 19 Prozent wählen sehr schlecht, 17 Prozent eher gut und 2 Prozent sehr gut.