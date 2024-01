Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Ist Donald Trump eine Gefahr für die Demokratie?

Die laufenden Strafverfahren gegen den ehemaligen US-Präsidenten hindern ihn nicht an einer Präsidentschaftskandidatur für die Wahl 2024. Um als offizieller Kandidat der Republikaner antreten zu können, muss ihn die Partei im Rahmen der Vorwahlen als Spitzenkandidat nominieren.

Daher möchten wir gerne von Ihnen wissen:

Ist Donald Trump eine Gefahr für die Demokratie?

Ergebnis der vorherigen Umfrage:

Halten Sie die erneuten Bahnstreiks der GDL für gerechtfertigt?

69 % der Befragten sind der Meinung, dass die erneuten Bahnstreiks nicht gerechtfertigt sind. 29 % beantworteten diese Frage mit „Ja“ und 2 % mit „Unentschieden“. 28 % der Teilnehmer sehen die Reduzierung der Stunden auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich als umsetzbar an, wohingegen 67 % dies nicht als realistisch empfinden und sich 5 % dazwischen befinden. 57 % waren von den Bahnstreiks persönlich betroffen, 36 % nicht und 7 % äußerten sich nicht dazu.