Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Können Sie sich vorstellen, eine Wagenknecht-Partei zu wählen?

Sahra Wagenknecht hat in Berlin ihren neu gegründeten Verein „Bündnis Sahra Wagenknecht – Für Vernunft und Gerechtigkeit“ vorgestellt. Dieser sei die Vorbereitung auf eine neue Partei, die Anfang 2024 gegründet werden soll.

Wir wollen von Ihnen wissen:

Können Sie sich vorstellen, eine Wagenknecht-Partei zu wählen?

Ergebnis der vorherigen Umfrage: Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit von Bundeskanzler Olaf Scholz?

Mit 90 % ist die Mehrheit der Befragten unzufrieden mit der Arbeit des Bundeskanzlers. 8 % stimmten mit zufrieden. 2 % der Befragten stimmten mit neutral ab.