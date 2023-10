Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Sind Sie für eine Vier-Tage-Woche?

Über die Frage einer Vier-Tage-Woche als zukünftiges Arbeitsmodell in Deutschland wird derzeit viel diskutiert. Die Zahlen 100-80-100 stehen dabei für 100 % Leistung in 80 % der Zeit bei 100 % Bezahlung. In einem Pilotprojekt, das 2024 beginnt, soll dieses Modell über sechs Monate getestet und wissenschaftlich ausgewertet werden.

Interessierte Unternehmen können sich derzeit für das Projekt bewerben. Geplant ist eine Teilnahme von rund 50 Unternehmen in Deutschland. Die wissenschaftliche Auswertung soll dann durch die Universität Münster erfolgen.

