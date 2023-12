Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Sind Sie für Fahrtauglichkeitstests für Senioren?

In Europa sterben jedes Jahr mehr als 20.000 Menschen bei Verkehrsunfällen. Um die Zahl der Unfälle zu reduzieren, plant die EU neue Regeln für den Straßenverkehr. Kontrovers diskutiert wird der Vorschlag, Gesundheitstests für Senior:innen ab einem bestimmten Alter einzuführen. In Zukunft soll bei der Verlängerung des Führerscheins die Fahrtauglichkeit medizinisch bestätigt werden.

Daher möchten wir gerne von Ihnen wissen:

Sind Sie für Fahrtauglichkeitstests für Senioren?

Nehmen Sie an unserer Umfrage teil. Als Dankeschön lesen Sie Tagesspiegel Plus 42 Tage für nur 1 €. Erhalten Sie Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf tagesspiegel.de – in unserer beliebten App sogar stark werbereduziert. Am Morgen erhalten Sie zudem unseren preisgekrönten Checkpoint-Newsletter.

Ergebnis der vorherigen Umfrage:

Sind Sie für eine steuerliche Entlastung der Mittelschicht?

Die Mehrheit der Befragten mit 72 % sind für eine steuerliche Entlastung der Mittelschicht, 4 % stimmten mit nein und sind dagegen. 15 % stimmten mit eher ja, 5 % mit unentschieden. 4 % der Befragten stimmten mit eher nein.

Derzeit greift der Spitzensteuersatz ab einem Einkommen von 62.810 €. Sind Sie für eine Erhöhung der Einkommensgrenze?

Die Mehrheit der Befragten mit 69 % sind für eine Erhöhung der Einkommensgrenze, 10 % sind dagegen. 12 % stimmten mit eher ja, 3 % mit neutral und 6 % mit eher nein.

Wie hoch sollte Ihrer Meinung nach die Einkommensgrenze sein?

7 % sind der Meinung, dass die Einkommensgrenze bei 70.000 Euro liegen sollte, 15 % bei 80.000 Euro und 13 % bei 90.000 Euro. Die Mehrheit der Befragten mit 41 % sind für eine Einkommensgrenze bei 100.000 Euro. 8 % machten keine Angabe und 16 % stimmten mit Sonstiges.