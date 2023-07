Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Soll die Berliner Innenstadt autofrei werden?

Die Idee einer autofreien Berliner Innenstadt hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen und steht im Einklang mit dem wachsenden Bewusstsein von Umweltschutz, nachhaltiger Mobilität und dem Bedürfnis, den städtischen Raum lebenswerter zu gestalten. Seit 2019 setzt sich die Initiative „Berlin autofrei“ für eine deutliche Einschränkung des Autoverkehrs innerhalb des Berliner Rings ein. Es gibt aber auch Stimmen, die das Vorhaben kritisieren. Deshalb wollen wir von Ihnen wissen:

Sind Sie für eine autofreie Innenstadt in Berlin?

Nehmen Sie an unserer Umfrage teil. Als Dankeschön können Sie den Tagesspiegel als digitale Zeitung 2 Monate lang für insgesamt nur 2 € statt 71,98 € lesen. Inklusive Tagesspiegel Plus mit unbegrenztem Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf tagesspiegel.de und in der App.