Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Sollte die HU-Präsidentin zurücktreten? 

Nach der Besetzung des Sozialwissenschaftlichen Instituts (ISW) der Humboldt-Universität durch pro-palästinensische und zum Teil studentischen Gruppierungen gibt es harsche Kritik an der Präsidentin Julia von Blumenthal. Rund 150 pro-palästinensische Aktivisten besetzten über 24 Stunden lang das Institut. HU-Präsidentin Julia von Blumenthal setzte zunächst auf Dialog, doch das scheiterte. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) erließ einen Räumungsbefehl. Die Reaktionen auf die Situation sind geteilt: Während die HU-Fakultäten das Vorgehen der Präsidentin als deeskalierend loben, üben politische Stimmen scharfe Kritik.

Sollte die HU-Präsidentin zurücktreten?

Nehmen Sie an unserer Umfrage teil. Als Dankeschön lesen Sie Tagesspiegel Plus 42 Tage für nur 1 €. Erhalten Sie Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf tagesspiegel.de – in unserer beliebten App sogar stark werbereduziert. Am Morgen erhalten Sie zudem unseren preisgekrönten Checkpoint-Newsletter.

Ergebnisse der vorherigen Umfrage: Befürchten Sie eine Zunahme von Unwetterkatastrophen?

Befürchten Sie eine Zunahme von Unwetterkatastrophen in Ihrer Region? 71 % der Befragten befürchten eine Zunahme von Unwetterkatastrophen in Ihrer Region. 35 % gehen nicht von einer Zunahme aus und 4 % sind unentschieden.

Sind extreme Wetterlagen in Deutschland Ihrer Meinung nach bereits Auswirkungen des Klimawandels? 66 % der Befragten sind der Meinung, dass die extremen Wetterlagen in Deutschland bereits auf den Klimawandel zurückzuführen sind. 29 % glauben das nicht und 5 % sind unentschieden.

Denken Sie, dass das Umweltbewusstsein in Deutschland ausreichend ist? Laut des Ergebnisses sind 32 % der Befragten der Ansicht, dass das Umweltbewusstsein in Deutschland ausreichend ist, während 64 % dies verneinen. Nur 4 % sind unentschieden.